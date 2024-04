'Sao Mai' Thu An hát dân gian đương đại

Á quân Sao Mai 2022 - Thu An - ra mắt ca khúc "Tứ thân" - thể loại dân gian đương đại, với bản phối mang phong cách dance pop.

'Sao Mai' Thu An lấn sân hát dân gian đương đại MV "Tứ thân", ra mắt tối 3/4. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc do Phạm Việt Tuân sáng tác, có tiết tấu nhanh, lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh liên quan văn hóa Bắc Bộ như tục ăn trầu, nón thúng quai thao, điệu quan họ.

Trong MV, Thu An diện các trang phục cách điệu từ áo tứ thân truyền thống, hát, nhảy cùng vũ công. Vốn là ca sĩ dân gian, không có thế mạnh về vũ đạo, Thu An đã học nhảy, đánh đàn tranh trong nửa năm để có hình ảnh đẹp trong MV. Thời điểm ghi hình, ca sĩ phải dầm mình trong nước lạnh để có những cảnh quay đẹp trên mặt nước, tại khu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ (ngoại thành Hà Nội). Đạo diễn video là Vũ Hồng Thắng, người đứng sau nhiều MV như Cung đàn vỡ đôi (Chi Pu), Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc), Rời bỏ (Hòa Minzy).

Sau Sao Mai 2022, Thu An theo đuổi dân ca nhưng chưa tìm được chỗ đứng, do thị trường phía Bắc có nhiều ca sĩ gạo cội gắn với dòng nhạc này. Chuyển sang hát dân gian đương đại, cô muốn hướng đến đối tượng khán giả trẻ.

Ca sĩ cho biết: "Tôi không e ngại hay cảm thấy bị lép vế trước những đàn chị từng thành công với dòng nhạc này như Hoàng Thùy Linh, Hòa Mizy. Họ là tấm gương để tôi học hỏi, nỗ lực". Sau Tứ thân, Thu An sẽ ra mắt năm ca khúc có màu sắc tương tự.

Ca sĩ Thu An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu An 24 tuổi, tốt nghiệp hệ trung cấp thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 18 tuổi, cô từng vào top 10 cuộc thi Người đẹp Hoa Lư (Hoa khôi tỉnh Ninh Bình). Tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Sao Mai 2022, cô đoạt giải nhì phong cách dân gian. Trong chung kết, tiết mục Đau nỗi nhân tình và bài Xẩm Kiều (hát cùng nghệ sĩ Thanh Ngoan) của cô được ban giám khảo đánh giá cao. Cô hiện hoạt động với nghệ danh mới - An Thu An.

Hà Thu