Ca sĩ Huyền Trang ra mắt chùm ba MV mang tên "Mãi vẹn nguyên", nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Dự án âm nhạc mới của Huyền Trang gồm các ca khúc: Lời yêu lặng thầm, Em vẫn đợi anh, Những bông hoa huyền thoại. Lời yêu lặng thầm là sáng tác mới của nhạc sĩ Lê An Tuyên, quê gốc ở Nghệ An, đang sống ở châu Âu. Ca khúc mang màu sắc dân ca Nghệ Tĩnh. Lời bài hát do Lê Xuân Tứ viết nói về nỗi nhớ của người vợ có chồng đi lính, đau xót khi nghe tin anh qua đời.

Em vẫn đợi anh của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh ca ngợi tình yêu thời chiến. Người vợ nơi hậu phương một lòng chờ đợi người yêu thắng trận trở về. Khi hát ca khúc, Huyền Trang thể hiện chất giọng ngọt ngào, phảng phất lối hát dân ca.

'Sao Mai' Huyền Trang hát tri ân thương binh liệt sĩ MV "Những bông hoa huyền thoại", ra mắt hôm 19/7. Video: Youtube.

Những bông hoa huyền thoại là sáng tác mới của Đậu Huyền Thanh, ca ngợi 10 nữ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ san lấp hố bom ở ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968. Ca khúc giúp Huyền Trang khoe chất giọng cao, hào sảng.

Huyền Trang quay ba MV ở Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nhằm tái hiện không khí hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Trong MV Những bông hoa huyền thoại, êkíp dựng lại cảnh các nữ chiến sĩ vừa lao động vừa đùa nghịch bằng những thước phim đen trắng. Huyền Trang mong các khán giả lớn tuổi xúc động khi xem MV.

Ca sĩ Huyền Trang. Ảnh: Ngọc Lê.

Huyền Trang sinh năm 1991 tại Nghệ An. Cô theo học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng tham gia các cuộc thi Sao Mai năm 2011 và 2013. Ở lần thứ hai, Huyền Trang đoạt danh hiệu quán quân dòng nhạc dân gian.