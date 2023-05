Sao mắc lỗi trang phục ở Cannes 2023

Theo WWD, trong sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 27/5 tại Pháp, Chompoo Araya mắc lỗi trang phục. Xuất hiện tại buổi chiếu Indiana Jones and the Dial of Destiny, "thiên thần nội y" Thái Lan chọn sai đồ lót khi mặc thiết kế Haute Couture của Jean Paul Gaultier. Chiếc corset không phù hợp bộ đầm, đồng thời tạo cảm giác rườm rà.