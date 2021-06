Ngày 26/6, Hà Anh chuyển 85 triệu đồng - từ việc livestream bán các món đồ của cô và con gái như sách, quần áo, mỹ phẩm - cho đội tình nguyện viên từ thiện ở TP HCM. Theo đó, mỗi người khó khăn sẽ nhận 300 nghìn đồng, kèm thông tin nơi nhận cơm miễn phí. Cô nói: "Tôi trăn trở khi TP HCM 'đóng cửa', những người bán rong, sửa xe, bán vé số... không có khả năng kiếm tiền sống qua ngày. Người nghèo vốn không có 'của để dành' để vượt qua những ngày khó khăn".

Sao livestream bán đồ giúp dân chống dịch Xuân Bắc livestream bán nông sản. Video: Facebook Xuân Bắc.

Trước khi sang Mỹ định cư, người mẫu Trúc Diễm tặng 35 triệu đồng vào quỹ Vaccine Covid-19. Số tiền thu từ việc bán quần áo, túi xách...của cô. Nhiều nhà thiết kế như: Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, Lê Ngọc Lâm, Vũ Ngọc &Son... tham gia hoạt động "Thanh lý quần áo - ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19" do câu lạc bộ từ thiện Suối mát từ tâm phát động hôm 25/6.

Lê Thanh Hòa thanh lý 14 bộ trang phục thiết kế cho phim Thiên thần hộ mệnh, giá từ một đến hai triệu đồng. "Số tiền không nhiều nhưng hiện việc kinh doanh của tôi cũng khó khăn nên tôi muốn góp chút tấm lòng đến cộng đồng", anh cho biết. Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm thanh lý 20 mẫu ứng dụng thuộc bộ sưu tập Xuân hè và Thu đông 2020 với giá 2,9 triệu đồng mỗi sản phẩm. Đỗ Long bán 15 trang phục ứng dụng với giá hai triệu đồng mỗi bộ để góp quỹ.

Ngoài ra, một số nhà thiết kế thực hiện các mẫu mới để bán gây quỹ. Bộ đôi Vũ Ngọc&Son sản xuất 100 chiếc áo thiện nguyện mang tên A better day với giá 680 nghìn đồng mỗi chiếc. Nhà thiết kế Sương Nguyễn tự may và thêu áo thun Hope, bán với giá 399 nghìn đồng. Chị sẽ trích 23 nghìn đồng trong tiền thu từ mỗi chiếc áo để trao một khẩu phần ăn dành cho người khó khăn bị cách ly trong vùng dịch. Chị hy vọng bán được 1.000 sản phẩm. Sương Nguyễn nói: "Tôi có thể kêu gọi bạn bè góp 23 triệu đồng hoặc nhiều hơn. Nhưng số tiền đó không mang lại giá trị thặng dư. Vì vậy, tôi tự sản xuất vừa có thể làm thiện nguyện vừa tạo công việc cho thợ may trong thời dịch".