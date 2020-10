Sao 'Joker' hóa thân Napoleon

Joaquin Phoenix, đóng "Joker" (2019), vào vai Napoleon, hoàng đế nổi tiếng của Pháp, trong phim "Kitbag".

Tác phẩm đánh dấu lần thứ hai Joaquin Phoenix hợp tác Ridley Scott. Theo Deadline, tên phim - Kitbag - lấy cảm hứng từ thành ngữ: "There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag" (dịch: Chiến lược của bậc tướng quân nằm trong túi hành quân của binh sĩ). Trong lịch sử, Napoleon (1769 - 1821) là một chiến lược gia tài ba, lãnh đạo quân đội Pháp thống nhất gần hết châu Âu, trước khi thất bại trong trận Waterloo.

Joaquin Phoenix (trái) diễn vai Napoleon Bonaparte, Ridley Scott đạo diễn, David Scarpa biên kịch. Ảnh: Mega; AP.

Đạo diễn Ridley Scott cho biết phim đào sâu vào đời tư của hoàng đế nổi tiếng. Người xem được thấy Napoleon từ một người vô danh leo dần lên đỉnh cao danh vọng. Thông qua Kitbag, Scott muốn khán giả hiểu rõ về tài thao lược của Napoleon, cũng như những trận chiến kịch tính ông từng trải qua. Ngày ra mắt và dàn diễn viên của phim chưa được tiết lộ.

20 năm trước, Phoenix đóng nhân vật phản diện Commodus trong phim của Scott - Gladiator. Vai diễn đưa Phoenix lên hàng sao hạng A tại Hollywood, cũng như một đề cử Oscar 2001 - hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc.

Joaquin Phoenix (28/10/1974) sinh ra tại Puerto Rico, Mỹ. Anh là một trong những diễn viên theo đuổi method acting - lối diễn nhập tâm vào nhân vật. Joaquin Phoenix ghi dấu ấn nhờ các vai trong phim Walk the Line, Her, The Master,... Năm 2019, anh thành công với hình tượng gã hề Joker trong phim cùng tên năm 2019.

Sao 'Joker' đóng vai Napoleon Diễn xuất Joaquin Phoenix trong "Gladiator". Video: o Nosferatu.

Phúc Nguyễn (theo Deadline)