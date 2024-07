Sao 'James Bond' nghỉ hưu

Tài tử George Lazenby - 85 tuổi, đóng điệp viên James Bond phần "On Her Majesty's Secret Service" - tuyên bố nghỉ hưu để dành thời gian cho gia đình.

Trên X ngày 25/7, George Lazenby cho biết sẽ dừng đóng phim, không tham dự các sự kiện, không nhận lời phỏng vấn hay ký tặng kể từ ngày đăng bài viết. Tài tử gửi lời cảm ơn đến quản lý Anders Frejdh - người đã giúp đỡ và làm đại diện cho ông từ năm 2013 đến nay.

"Tôi đã có một quá trình thú vị nhưng già đi thì chẳng vui chút nào. Giờ đây, tôi có thể tập trung và dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi chân thành biết ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ tôi suốt năm tháng qua. Tình cảm của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi", Lazenby viết trên trang cá nhân.

Diễn viên George Lazenby hiện tại. Ảnh: X

George Lazenby bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai đặc vụ 007, thay thế người tiền nhiệm Sean Connery. Tài tử nhận vai ở tuổi 30, trở thành James Bond trẻ nhất nhưng cũng có thời gian đóng Bond ngắn nhất. Ông chỉ tham gia một phần phim On Her Majesty's Secret Service (1969).

Theo Hello Magazine, Lazenby quyết định từ bỏ vai diễn sau khi người đại diện thuyết phục ông không còn phù hợp hình tượng James Bond của những năm 1970. Do đó, tài tử từ chối lời mời quay trở lại hai phần tiếp theo The Man With the Golden Gun (1974) và Never Say Never Again (1983). Vai chính của hai bộ phim lần lượt thuộc về Roger Moore và Sean Connery. Mặt khác, theo thông tin của IMDb, Lazenby không tiếp tục do cảm thấy hợp đồng đóng James Bond quá khắt khe, muốn tìm cơ hội khác.

Tạo hình đặc vụ 007 của George Lazenby khi ông ở độ tuổi 30. Ảnh: IMDb

Sau năm 1969, tài tử góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, chương trình truyền hình. Cuộc đời của George Lazenby và quá trình tài tử theo đoàn phim được kể lại trong phim tài liệu Becoming Bond (2017). Dự án gần nhất ông tham gia là vai tổng thống Mỹ trong phim hành động Mundije, ra mắt vào tháng 1.

Sao 'James Bond' tuyên bố nghỉ hưu Trích đoạn phim "On Her Majesty's Secret Service". Video: YouTube James Bond 007

George Lazenby sinh năm 1939 tại Australia, chuyển đến London, Anh, năm 1964. Trước khi đóng phim, ông làm nhiều nghề tại Anh như thợ sửa xe, nhân viên bán xe, người mẫu. Ông được chọn vào vai James Bond vào năm 1968 dù chỉ có kinh nghiệm quay quảng cáo.

On Her Majesty's Secret Service là phần sáu của loạt phim có nội dung xoay quanh cuộc đối đầu của James Bond và tên tội phạm Blofeld. Theo đó, đặc vụ 007 phải ngăn chặn kế hoạch gieo rắc loại virus kinh hoàng Omega ra khắp thế giới của Blofeld.

Dù khi đó phim thành công về mặt thương mại với doanh thu 80 triệu USD toàn cầu, dự án vẫn không được đánh giá cao. Một phần do người xem cho rằng Lazenby xuất thân là người mẫu nên diễn xuất chưa tốt, theo Screenrant. Nhà phê bình Gerardo Valero nhận định nếu Lazenby đóng thêm vài phần, người hâm mộ Bond có thể chấp nhận ông. Tuy nhiên, qua thời gian, thể hiện trong phần phim của ông dần được công nhận. Hiện tại, khán giả và giới chuyên môn dành nhiều lời khen cho On Her Majesty's Secret Service - đưa phần phim này trở thành một trong những phần hay nhất của loạt James Bond.

Phương Thảo (theo Hello Magazine, IMDb)