Sao 'Inventing Anna' được mời đóng Madonna

Hãng Universal mời Julia Garner - nữ chính series "Inventing Anna" - đóng vai ngôi sao nhạc pop Madonna trong phim về cuộc đời danh ca.

Theo Variety, nguồn tin nội bộ của hãng Universal cho biết Julia Garner vượt nhiều ứng viên, trở thành gương mặt sáng giá nhất cho vai chính dự án điện ảnh về "nữ hoàng nhạc pop" Madonna. Một số ngôi sao được cho là nằm trong danh sách ứng tuyển gồm Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha và Sky Ferreira. Nguồn tin thân cận của Garner cho biết nữ diễn viên đangxem xét trước khi nhận lời.

Ca sĩ Madonna (trái) và diễn viên Julia Garner. Ảnh: NME

Madonna trực tiếp kết hợp với nữ biên kịch Diablo Cody (tác giả của Juno, Jennifer's Body) trong khâu viết kịch bản. Bà cũng ngồi ghế đạo diễn của dự án. "Tôi muốn truyền đạt hành trình tuyệt vời cuộc sống đã ban tặng mình. Tiêu điểm của phim sẽ là âm nhạc. Âm nhạc và nghệ thuật là lẽ sống của tôi. Tôi thấy cần được kể lại câu chuyện đời qua giọng văn và góc nhìn của chính mình", ca sĩ nói.

Tác phẩm dự kiến kể lại hơn năm thập kỷ hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Sara Zambreno và Guy Oseary giữ vai trò sản xuất phim. Madonna từng hai lần thử sức với vai trò đạo diễn hai tác phẩm Filth and Wisdom (2008) và W.E. (2011). Bà từng tham gia đóng một số phim như Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, và Evita. Năm 1997, ca sĩ nhận giải "Màn thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên trong phim thể loại Hài - Âm nhạc" của Quả Cầu Vàng.

Julia Garner sinh năm 1994 tại Mỹ. Diễn xuất từ năm 2010, cô có vai diễn đột phá trong series hình sự Ozark (2017). Trước đó, người đẹp xuất hiện trong một số dự án phim như: Martha Marcy May Marlene (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012), Sin City: A Dame to Kill For (2014), Electrick Children (2012), We Are What We Are (2013)... Đầu năm, nữ diễn viên gây chú ý khi đóng chính series Inventing Anna, đứng đầu top lượt xem Netflix trong nhiều tuần,

Trailer Inventing Anna Trailer "Inventing Anna". Video: Netflix

Đạt Phan (theo Variety)