Sao 'Interstellar' Matthew McConaughey kể chuyện tìm vợ

Tài tử Matthew McConaughey hẹn hò nhiều minh tinh nhưng không thấy ai phù hợp làm bạn đời, cho đến khi gặp vợ - nhà thiết kế Camila.

Trên Lyrics of Livin' ngày 21/11, Matthew McConaughey kể lại quá trình tìm "nửa kia hoàn hảo" trước khi gặp và yêu nhà thiết kế thời trang gốc Brazil Camila Alves.

Theo People, McConaughey từng là bạn trai của nhiều diễn viên nổi tiếng như Sandra Bullock, Ashley Judd và Penelope Cruz, nhưng đều không thành. Sau chia tay, anh vẫn xem họ là bạn.

"Giữa 30 tuổi, tôi bắt đầu tìm một người vừa để yêu trọn đời vừa là bạn thân, một người sẽ trở thành mẹ của các con tôi. Tôi cố gắng tìm cô ấy", McConaughey nói thêm.

Matthew McConaughey, 56 tuổi, và Camila, 42 tuổi, trong bộ ảnh quảng cáo hồi tháng 2. Ảnh: Instagram/ Matthew McConaughey

Nghệ sĩ mong mỏi điều này đến mức mơ thấy bản thân khi là ông lão 88 tuổi độc thân nhưng có tới 22 người con. Cảnh tượng ấy khiến McConaughey nhận ra điều anh luôn khao khát là được làm cha. Anh cũng hiểu rằng không cần cố tìm một phụ nữ hoàn hảo, cho phép mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nghệ sĩ từng nghĩ nếu không gặp người phù hợp, anh sẵn sàng sống độc thân.

Khi McConaughey ngừng kiếm tình yêu đích thực, người ấy lại xuất hiện. Ba tháng sau giấc mơ đó, Camila Alves bước vào cuộc đời anh. "20 năm sau, cô ấy vẫn là người duy nhất tôi muốn hẹn hò, ngủ cùng và thức dậy cạnh bên", diễn viên cho biết.

Theo People, cả hai gặp nhau lần đầu tại một hộp đêm ở Hollywood năm 2006. Trong một cuộc phỏng vấn, McConaughey nói kể từ khi gặp vợ vào tối hôm ấy, anh không muốn dành thời gian cho bất kỳ bóng hồng nào khác. Khi đó, McConaughey 37 tuổi, còn Camila 23 tuổi. Năm 2008, cặp sao đón con trai đầu lòng là Levi Alves McConaughey. Hai năm sau, Camila sinh một bé gái tên Vida. Năm 2012, cả hai kết hôn và có thêm một bé trai, đặt tên Livingston.

Matthew McConaughey và Camila Alves trong những năm đầu bên nhau. Ảnh: WireImage

Gần hai thập niên bên nhau, vợ chồng McConaughey luôn đồng hành trong nhiều dịp quan trọng. Tại lễ trao giải Oscar năm 2014, Matthew McConaughey thắng tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai chính trong phim Dallas Buyers Club. Trên sân khấu nhận giải, anh cảm ơn vợ con tiếp thêm sức mạnh, ý nghĩa sống cho anh hàng ngày.

Trò chuyện với Esquire năm 2016, McConaughey cho biết Camila là người khuyến khích anh chuyển sang đóng các dự án có chiều sâu, thay vì tiếp tục theo đuổi dòng phim hài lãng mạn từng tạo dựng tên tuổi của anh. Năm 2023, cả hai thành lập hãng rượu, luôn quay quảng cáo cùng nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox New Digital tháng 9, diễn viên nói bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là chọn giường queen size (1,6 x 2m) để vợ chồng nằm sát vai nhau. McConaughey và Camila từng nằm giường king size (2 x 2,2m), nhưng quyết định đổi sau một buổi sáng anh tỉnh dậy, thấy vợ nằm cách xa "như có một sân bóng giữa hai người".

Gia đình McConaughey tham dự sự kiện hồi tháng 4. Từ trái qua: Livingston, 13 tuổi, vợ chồng Matthew -Camila, Vida, 15 tuổi, Levi, 17 tuổi. Ảnh: Instagram/ Matthew McConaughey

Matthew McConaughey sinh năm 1969, là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng qua nhiều vai như phi công NASA Joseph Cooper trong Interstellar (2014), Wooderson của Dazed and Confused (1993). Anh từng nam chính quen thuộc của dòng phim hài lãng mạn như How to Lose a Guy in 10 Days (2003) và Failure to Launch (2006). Sự nghiệp của anh có bước ngoặt lớn khi đoạt giải Oscar nhờ phim Dallas Buyers Club (2013). Tháng 3, anh tái xuất điện ảnh với phim The Rivals of Amziah King, sau sáu năm không đóng dự án nào.

Trích đoạn của Matthew McConaughey trong "Interstellar" Trích đoạn của Matthew McConaughey trong "Interstellar". Video: Paramount Movies

Camila Alves McConaughey sinh năm 1982 tại Brazil, là nhà thiết kế thời trang và người mẫu. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng mẫu, từng đóng MV của rapper Chingy và ca sĩ Ne-Yo. Năm 2008, cô mở thương hiệu túi xách Muxo, đồng sáng lập quỹ từ thiện Keep Livin Foundation cùng chồng. Năm 2014, Camila thành lập nền tảng Women of Today hỗ trợ sức khỏe phụ nữ.

Phương Thảo (theo People, Hello Magazine, Fox News)