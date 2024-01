Sao 'How I Met Your Mother' kết hôn

Diễn viên Josh Radnor của "How I Met Your Mother" đăng khoảnh khắc hạnh phúc bên cô dâu Jordana Jacobs sau hai tuần kết hôn.

Theo chia sẻ trên Instagram hôm 20/1, hôn lễ của anh được tổ chức ngày 6/1 tại khu nghỉ dưỡng Cedar Lakes Estate (New York), theo truyền thống của người Do Thái. Dù lễ cưới diễn ra ngoài trời và có bão tuyết, Josh Radnor nói đây là ngày cuối tuần hạnh phúc nhất của anh. Cả hai trao nhau nhẫn dưới sự chứng kiến của hơn 160 khách mời.

Vợ chồng diễn viên Josh Radnor. Ảnh: Instagram Josh Radnor

Sau hôn lễ, tài tử 49 tuổi cảm ơn gia đình, bạn bè, khách mời và những đơn vị hỗ trợ trên trang cá nhân. Anh cũng dành lời cảm ơn đến bà xã Jordana Jacobs, người phụ nữ khiến anh thấy may mắn vì được kết hôn với cô.

Diễn viên Josh Radnor trong lễ cưới. Ảnh: Instagram Josh Radnor

Chuyện tình của tài tử How I Met Your Mother bắt đầu từ tháng 2/2022 khi cả hai gặp nhau tại một buổi thiền âm thanh tại Brooklyn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Josh Radnor đã chú ý đến bác sĩ tâm lý xinh đẹp. Anh tin chắc một ngày nào đó, người phụ nữ trước mặt sẽ trở thành cô dâu của mình.

Bác sĩ Jacobs cũng thừa nhận có cảm xúc tương tự trong lần gặp gỡ đầu tiên. Cô cảm thấy trái tim mách bảo hãy chú ý đến Josh Radnor nhiều hơn. Cả hai đã nhắn tin với nhau ngay sau buổi trị liệu, bắt đầu những cuộc hội thoại tán tỉnh kéo dài hàng tháng.

Khi Josh Radnor chuyển đến New York để quay bộ phim Fleishman Is in Trouble, họ bắt đầu hẹn hò. Cả hai quyết định kết hôn vào tháng 1 trước khi diễn viên chuẩn bị cho vở diễn The Ally.

Josh Radnor được khán giả biết đến qua vai diễn Ted Mosby trong sitcom ăn khách How I Met your Mother (2005-2014). Bộ phim mở đầu với cảnh nhân vật người bố Ted Mosby kể cho các con cách anh đã gặp được vợ của mình. Phim phát sóng lần đầu tiên năm 2005 và kéo dài gần 10 năm với chín phần.

Một số trích đoạn trong "How I Met Your Mother". Video: Netflix Josh Radnor trong vai Ted Mosby (0:06-0:10) ở series "How I Met Your Mother". Video: Netflix

Bên cạnh những mẩu chuyện về tuổi trẻ của Ted, khán giả còn chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng không kém phần cảm động từ hội bạn thân của anh chàng. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan, Jason Segel...

Ngoài thành công về mặt diễn xuất, Josh Radnor còn được biết đến như một nhà làm phim tài năng. Anh có kinh nghiệm làm đạo diễn, biên kịch cho các tác phẩm phim ảnh và chương trình truyền hình.

Một trong số tác phẩm làm nên tên tuổi của Josh Radnor trong vai trò đạo diễn là Happythankyoumoreplease (2010), dự án anh cũng đóng chính. Phim mang về cho Josh Radnor giải thưởng Audience Award tại Liên hoan phim Sundance 2010.

Phương Thảo (theo ET)