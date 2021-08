Hoàng Húc Hi, ca sĩ người Hong Kong hoạt động ở nhóm nhạc Hàn NCT, nhận sai sau khi bị ba cô gái tố cáo lừa tình, vòi quà.

Ngày 25/8, Húc Hi (nghệ danh khác: Lucas) đăng trên trang cá nhân thư tay bằng tiếng Trung và tiếng Hàn, xin lỗi các thành viên nhóm, công ty, đối tác và những người bị tổn thương vì sai lầm của anh. "Xin hãy cho tôi cơ hội xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc. Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng", Hoàng Húc Hi viết. Ca sĩ 22 tuổi cho biết những ngày qua anh suy nghĩ về các hành vi trước đây, nhận ra bản thân thiếu trách nhiệm, phụ lại sự ủng hộ của fan. Anh hứa không lặp lại sai lầm. Thời gian tới, Húc Hi ngừng công việc để hối lỗi.

Ca sĩ Hoàng Húc Hi. Ảnh: SM

Danh tiếng nam ca sĩ sụp đổ từ ngày 23/8, khi một cô gái tự nhận là fan của anh, sau đó thành người yêu. Quá trình yêu đương, Húc Hi vòi cô mua đồ hiệu, trả tiền phòng khách sạn, gợi ý cô tặng nhà, xe... Hoàng Húc Hi từng đề nghị cô chia tay nhưng sau đó nhắn tin gặp gỡ để "quan hệ" rồi lại lạnh nhạt với cô.

Tới 24/8, hai cô gái khác đăng bài trên trang cá nhân, cho biết tổn thương vì hẹn hò với Hoàng Húc Hi. Những phụ nữ này viết ca sĩ vòi vĩnh họ mua quần áo hàng hiệu, nói xấu các thành viên cùng nhóm, chuyên tìm fan giàu có để hẹn hò nhằm gạ gẫm quà cáp và quan hệ tình dục. Sau khi đạt được ý đồ, Hoàng Húc Hi lạnh nhạt với họ.

Sao Hong Kong xin lỗi vì scandal vòi tiền bạn gái Húc Hi khoe vũ đạo. Video: Zhejiang TV

Húc Hi sinh ở Hong Kong, gia nhập công ty giải trí SM của Hàn Quốc từ năm 2015. Năm 2018, anh ra mắt với vai trò thành viên nhóm NCT. Năm 2019, Húc Hi tham gia show thực tế Keep Running của Trung Quốc. Vì vướng bê bối, nhiều khán giả yêu cầu Hoàng Húc Hi rời khỏi nhóm nhạc.

Như Anh (theo HK01)