Sao Hong Kong hứng thú du lịch Việt Nam

Nhiều ca sĩ, diễn viên Hong Kong nhận xét Việt Nam là điểm đến thú vị nhờ các bãi biển trong xanh, cát mịn.

Theo kết quả thăm dò ý kiến do trang St Headline thực hiện với giới nghệ sĩ, Việt Nam là một trong quốc gia được nhiều người yêu thích. Tiger, thành viên nhóm nhạc đình đám Mirror, cho biết gần đây nhiều bạn bè trong giới giải trí đến đây, sau đó gợi ý cho anh các điểm nghỉ dưỡng, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Chung Hân Đồng ở Phú Quốc. Ảnh: Weibo

Các nghệ sĩ nói bị hấp dẫn bởi nhiều bãi biển nước trong, cát nhỏ và mịn. Khách sạn, resort cũng có sự lôi cuốn riêng. Một số người gọi Việt Nam là điểm đến hot mới với giới sao trong khi Nhật Bản và Thái Lan là những nơi du lịch truyền thống được các sao lựa chọn. St Headline tiền thân là tờ Sing Tao Daily - cơ quan truyền thông đưa tin bằng tiếng Trung lâu đời nhất Hong Kong, xuất bản lần đầu năm 1938.

Chung Gia Hân và cha mẹ, ba con ở Phú Quốc năm ngoái, bức hình do chồng cô chụp. Ảnh: Weibo

Những năm gần đây, loạt diễn viên hàng đầu cùng bạn bè, người thân du lịch các vùng biển. Tháng 8, Chung Hân Đồng nghỉ dưỡng tại resort ở Phú Quốc. Đôi bạn thân Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi từng nhiều lần cùng chồng con của họ đến đây.

Trên trang cá nhân, Hạnh Nhi nhận xét hòn đảo có nhiều món ngon, nước biển trong, cát mịn. Các nghệ sĩ thường chọn đến Phú Quốc vào giai đoạn lý tưởng để du lịch, là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi trời ít mưa, biển lặng, sóng êm, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Thí sinh Miss Hong Kong đàn, hát ở Hội An Thí sinh hoa hậu biểu diễn trên phố Hội An. Video: TVB

Năm 2023, đài TVB đưa êkíp và khoảng 20 thí sinh cuộc thi Miss Hong Kong tới Hội An ghi hình. Các cô gái đàn, hát trên phố, thu hút du khách cùng tham gia, tạo không khí sôi nổi ở phố đi bộ.

Như Anh (theo St Headline)