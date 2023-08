Sao Hollywood sống trên nhà xe di động vì nợ nần

Tori Spelling - sao phim "The Beverly Hills, 90210" - sống trên xe RV với năm con, gặp khó khăn về tiền bạc sau khi chia tay chồng.

Theo PageSix, Tori Spelling phải chuyển đến một nhà trọ rẻ tiền trước khi dời ra sống trên xe RV (Recreational Vehicle - nhà xe di động) với năm con, do ngôi nhà ở Califoria đang bị nấm mốc. Các nguồn tin của ET nói Tori gặp khó khăn về kinh tế và phải tìm kiếm nơi ở mới sau khi chia tay chồng.

Tori Spelling được bắt gặp sống trong nhà xe di động. Ảnh: SplashNews

Hồi tháng 6, chồng Tori, Dean McDermott, thông báo trên Instagram cả hai sắp ly hôn sau 17 năm chung sống, nhưng bài đăng sau đó bị xóa. Theo PageSix, một người bạn của cả hai nói vụ chia tay tạo thêm áp lực cho diễn viên, khi cô phải dọn ra khỏi nhà vào tháng trước, vì nhận thấy tình trạng ngôi nhà ảnh hưởng sức khỏe của cô và các con.

Đây không phải là lần đầu tiên diễn viên đối phó với vấn đề tài chính. Sinh ra trong một gia đình giàu có và kiếm nhiều tiền khi còn là ngôi sao truyền hình, nhưng vào năm 2013, Tori từng nói không biết cách tiết kiệm tiền.

Trong hồi ký Spelling It Like It Is, diễn viên nói mình chưa từng có được một triệu USD. "Tôi có một số thu nhập nhưng không có khoản tiết kiệm nào ngoài tài khoản hưu trí", Tori viết.

Trong gia đình, ngôi sao truyền hình thực tế có mối quan hệ không tốt với cha mẹ. Tori và mẹ - bà Candy Spelling, thường xuyên mâu thuẫn, nhất là sau khi cha cô, Aaron Spelling, qua đời năm 2006. Họ cũng không chấp nhận mối quan hệ mới của con gái với McDermott.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, Candy nói một ngày Tori quyết định không nói chuyện với cha mẹ và em trai, tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm. "Đó thực sự là thứ đã giết chồng tôi. Ông ấy không muốn sống nữa. Ông ấy đã làm tất cả cho con gái", bà Candy nói.

Tori Spelling (trái) chụp ảnh cùng cha mẹ, ông Aaron và bà Candy Spelling. Ảnh: Us Weekly

Dựa vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ, diễn viên được biết đến qua series Beverly Hills, 90210 chiếu trong thập niên 1990, do cha ruột sản xuất. Trong suốt 10 năm phát sóng, Tori có thể kiếm sống thoải mái, nhưng cô nhanh chóng tiêu xài số tiền sau khi nổi tiếng.

Để thoát khỏi nợ nần, diễn viên thực hiện chương trình thực tế Tori & Dean: Inn Love năm 2007 và phát hành một số cuốn sách về cuộc đời cô. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ sau khi ông Aaron để lại cho vợ khối tài sản 600 triệu USD. Trong khi đó, ngôi sao truyền hình thực tế và anh trai, Randy Spelling, chỉ nhận được 800 nghìn USD theo di chúc.

Sau đó, mối quan hệ giữa Tori và Candy xấu đi vì mẹ cô không cho các con tiền từ tài sản thừa kế, khiến cả hai không nói chuyện với nhau gần một thập niên. "Tôi ghét bản thân vì đã hy vọng mọi chuyện sẽ khác đi. Tôi không muốn lợi dụng, tôi không muốn ăn bám cha", Tori nói với ABC.

Năm 2016, Candy nói với TMZ đang giúp con gái trả một số khoản tiền lớn, gồm chi phí nhà cửa, học phí và thức ăn. Tuy nhiên, gần đây Candy bị chỉ trích vì không giúp đỡ con gái và các cháu trong tình hình hiện tại.

Diễn viên luôn cởi mở về thói quen chi tiêu xa hoa của mình, điều mà cô đã quen khi còn nhỏ. Trong cuốn hồi ký, Tori đùa cợt: "Khi bạn lớn lên với chiếc thìa bạc, thật khó để chuyển sang dùng đồ nhựa". Bà Candy cho rằng con gái có thể tiêu từ 50 nghìn đến 60 nghìn USD một lần mua sắm ở một cửa hiệu thời trang.

Tori Spelling (thứ hai từ trái qua) cùng chồng Dean McDermott và bốn người con chung. Ảnh: Instagram Tori Spelling

Tori dùng tiền để mua những ngôi nhà trị giá hàng triệu USD, xe sang, bữa tiệc và kỳ nghỉ sang trọng. "Tôi không cần phải che giấu lý do tôi gặp vấn đề về tiền bạc. Tôi lớn lên với sự giàu có. Ngay cả khi tôi cố gắng sống một lối sống đơn giản hơn trước, tôi dường như không thể từ bỏ sở thích đắt tiền", diễn viên viết. Tuy nhiên, diễn viên từng nói cô thà phá sản còn hơn mang tiếng con nhà giàu, trong khi cha mẹ cô luôn sống tiết kiệm.

Nhiều năm, Tori từng bị phanh phui các khoản nợ. Hồi tháng 1, Radar Online đưa tin diễn viên bị cáo buộc nợ chính phủ hơn 1,3 triệu USD tiền thuế tiểu bang và liên bang. Gần ba năm trước, cô bị ngân hàng American Express tịch thu tiền trong tài khoản để trang trải các khoản nợ.

Trước đó, Tori thiếu ngân hàng 88,7 nghìn USD, từng bị khởi kiện hai lần vào năm 2016, với số tiền nợ 88 nghìn USD và 38 nghìn USD. Cũng trong năm 2016, vợ chồng diễn viên buộc phải đóng 707 nghìn USD tiền thuế liên bang. Năm 2017, hai người phải trả cho City National Bank 220 nghìn USD, sau khi bị kiện vì không thanh toán khoản vay hàng tháng.

Để trả hết nợ, diễn viên đã khởi động lại loạt phim Beverly Hills, 90210, nhận mức thù lao 70 nghìn USD mỗi tập. Tác phẩm công chiếu năm 2019, phát sóng sáu tập và bị hủy chỉ sau một mùa.

Tori Spelling trong 'Beverly Hills 90210' Tori Spelling trong mùa một "Beverly Hills, 90210" năm 1990. Video: Spelling Television

Tori Spelling 50 tuổi, là diễn viên, MC và tác giả sách nổi tiếng ở Mỹ. Sau Beverly Hills, 90210, nghệ sĩ liên tiếp góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như A Friend to Die For (1994), A Carol Christmas (2003) hay The Last Sharknado: It's About Time ( 2018). Năm 2009, cô xuất bản sách Stori Telling, được NY Times bình chọn là tự truyện hay nhất năm. Cô từng có chương trình truyền hình riêng với nội dung về cuộc sống gia đình, nội trợ.

Tori và chồng Dean McDermott có năm con, gồm các con trai Liam, Finn và Beau và hai con gái Stella, Hattie.

Beverly Hills, 90210 là series truyền hình chính kịch cho thanh thiếu niên, do Darren Star sáng tạo và Aaron Spelling sản xuất. Tác phẩm gồm 10 mùa, chiếu trên đài Fox năm 1990-2000. Nội dung xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn sống ở Beverly Hills, California, khi họ chuyển tiếp từ trung học phổ thông lên đại học, khám phá những vấn đề mới trong cuộc sống. "90210" trong tên phim là một trong năm mã bưu chính của Los Angeles.

Quế Chi