Sao Hollywood nhận tội chạy trường

Vợ chồng diễn viên Lori Loughlin thừa nhận chi 500.000 USD làm giả hồ sơ để giúp hai con gái vào đại học.

Theo CNN, tòa án bang Massachusetts cho biết Lori Loughlin (55 tuổi) và chồng Mossimo Giannulli (56 tuổi) đồng ý với thỏa thuận nhận tội trong phiên xử ngày 22/6 (giờ Mỹ). Nữ diễn viên sẽ bị giam giữ hai tháng cùng mức phạt 150.000 USD và 100 giờ lao động công ích. Chồng cô - Mossimo - nhận hình phạt năm tháng tù, 250.000 USD tiền phạt và 250 giờ lao động công ích.

Lori Loughlin và chồng trong một phiên tòa năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Lori Loughlin cùng chồng nằm trong nhóm 50 người liên quan đến scandal chạy trường gây chấn động dư luận đầu năm ngoái. Hai người bị cáo buộc dùng tiền để làm hồ sơ giả cho hai con gái vào Đại học Nam California qua con đường trở thành thành viên đội chèo thuyền của trường. Họ đưa tiền cho William Rick Singer (kẻ cầm đầu đường dây) để dàn xếp.

Hai người bị truy tố nhiều tội danh như lừa đảo, gian lận, rửa tiền và đối mặt khung hình phạt cao nhất lên tới 50 năm tù. Lori Loughlin tự tin trắng án và từ chối các điều khoản thú tội suốt một năm qua. Felicity Huffman - ngôi sao series Những bà nội trợ kiểu Mỹ - cũng bị cáo buộc trong vụ án, đã nhận tội và ra tù.

Lori Loughlin và hai con gái Isabella Rose Giannulli (trái), Olivia Jade Giannulli (phải). Ảnh: FilmMagic.

Loir sinh năm 1964, nổi tiếng với các series The Edge of Night, 90210, Full House và When Calls the Heart. Theo Cheat Sheet, tài sản của cô vào khoảng 8 triệu USD. Chồng cô sinh năm 1963, là chủ hãng thời trang Mossimo, kinh doanh trang phục, phụ kiện cho thanh thiếu niên. Ông hiện có tài sản trị giá 80 triệu USD.

Lori Loughlin trong phim 'Full House' Lori Loughlin trong phim "Full House". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)