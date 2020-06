Tháng 10/2019, diễn viên Tần Lam - đóng vai "Phú Sát Hoàng Hậu" trong phim "Diên hi công lược" - lên sân khấu với đầm hồng từ chất liệu vải tuyn. Thiết kế thu hút với phần tay bồng, bo eo, cổ lọ, đính cườm và tạo hình chiếc nơ to bản ở lưng. Sina khen Tần Lam xinh đẹp, thanh mảnh và trẻ hơn nhiều so với tuổi 41.