Sao 'Hawkeye' đăng ảnh hồi phục sau tai nạn

Jeremy Renner - đóng vai Hawkeye của vũ trụ điện ảnh Marvel - đăng ảnh selfie trên giường bệnh sau phẫu thuật vì bị xe ủi tuyết cán qua.

Ngày 3/1, anh viết trên Instagram: "Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Tôi đang rối bời và chẳng biết viết gì. Yêu tất cả các bạn". Trong hình, anh cắm ống hỗ trợ thở, gương mặt và mắt đều sưng. Theo CNN, Jeremy tỉnh táo, bắt đầu nói chuyện với người nhà. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như Chris Evans, Chris Hemsworth, Orlando Bloom chúc anh chóng khỏe.

Jeremy Renner đăng ảnh trên giường bệnh. Ảnh: Instagram Jeremyrenner

Trong thông cáo báo chí, cảnh sát địa phương cho biết hôm 1/1, diễn viên dọn tuyết để lấy một chiếc ôtô của gia đình bị mắc kẹt. Sau khi lấy được xe, anh đứng nói chuyện với người nhà. Lúc này, máy ủi tuyết bất ngờ lăn bánh. Jeremy cố gắng tìm cách trở lại ghế lái nhưng không được, bị cán qua người. Đến nay, anh phải thực hiện một ca phẫu thuật ở chân, một ca phẫu thuật chỉnh hình để xử lý các vết thương. Cảnh sát khẳng định diễn viên không say rượu, sự việc là một tai nạn.

Nhà chức trách hiện giữ xe ủi tuyết của Jeremy để điều tra thêm, nhằm phát hiện các lỗi kỹ thuật nếu có. Loại xe này nặng khoảng 6.500 kg. Diễn viên được vận hành phương tiện tại khu vực nhà riêng của anh và hàng xóm. "Anh ấy là một láng giềng tuyệt vời, đang cố gắng thông đường cho mình và các hộ dân", cảnh sát nói.

Renner có trang trại ở gần hồ Tahoe, vùng núi Sierra Nevada. Thời điểm anh gặp nạn, tuyết đóng băng dày khoảng 45 cm. Khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết trong đêm giao thừa, khiến 35.000 ngôi nhà mất điện. Nhiều vùng của nước Mỹ đã bị "trận bão tuyết thế kỷ" tấn công trong tuần qua, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Nửa tháng trước, Renner đăng bức ảnh quang cảnh gần nhà, viết: "Không thể đùa được với tuyết rơi ở hồ Tahoe đâu". Trên Instagram, anh cũng đăng một số video lái máy cày tuyết và viết: "Sắp làm xong đồi trượt cho bọn trẻ rồi".

Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California, được biết đến với vai Clint Barton, biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, anh đóng William Brandt trong loạt phim Mission Impossible. Nghệ sĩ hai lần được đề cử Oscar với các phim The Hurt Locker và The Town. Renner sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai series Mayor of Kingstown, phát sóng trên CBS trong tháng 1.

Tài tử ly hôn người mẫu Sonni Pacheco cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 USD mỗi tháng.

Jeremy Renner trong trailer series 'Hawkeye' Jeremy Renner (từ giây 00:06) trong trailer series "Hawkeye", chiếu trên kênh Disney năm 2021. Video: Youtube Marvel

Thanh Thanh (theo CNN)