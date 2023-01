Sao 'Hawkeye' bị gãy hơn 30 cái xương

Tài tử Jeremy Renner - sao phim "Hawkeye" - cho biết gãy hơn 30 cái xương sau tai nạn bị xe ủi tuyết đè lên.

Trên trang cá nhân hôm 22/1, Jeremy Renner đăng ảnh nằm trên giường, được bác sĩ vật lý trị liệu giúp cử động gập đầu gối. Anh viết: "Bài tập vào buổi sáng, kế hoạch cho năm mới đã thay đổi hoàn toàn. Vực dậy từ bi kịch đối với cả gia đình tôi và nhanh chóng tìm nguồn sức mạnh từ tình cảm của mọi người".

Tài tử cho biết hy vọng hơn 30 cái xương bị gãy trong vụ tai nạn sẽ được liền lại, chắc khỏe hơn, "giống như tình yêu, sự gắn kết với gia đình và bạn bè ngày càng sâu đậm".

Bài đăng thu hút hơn 2,1 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận của bạn bè, người hâm mộ. Tài tử Chris Hemsworth bình luận: "Bạn là một chiến binh vô địch. Chúng tôi yêu bạn". Jeremy hiện đã xuất viện, điều trị tại nhà riêng ở Nevada.

Jeremy Renner thực hiện vật lý trị liệu. Ảnh: Jeremy Renner Instagram

Sau vụ tai nạn, Jeremy Renner thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân. Diễn viên thể hiện tinh thần lạc quan chiến đấu bệnh tật.

Hôm 1/1, diễn viên dọn tuyết để lấy một chiếc ôtô của gia đình bị mắc kẹt. Sau khi lấy được xe, anh đứng nói chuyện với người nhà. Lúc này, máy ủi tuyết bất ngờ lăn bánh. Jeremy cố gắng tìm cách trở lại ghế lái nhưng không được, bị cán qua người. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, đường cao tốc bị đóng cửa, một chiếc trực thăng đã được sử dụng để chở Renner đến bệnh viện.

Renner có trang trại ở gần hồ Tahoe, vùng núi Sierra Nevada. Thời điểm anh gặp nạn, tuyết đóng băng dày khoảng 45 cm. Khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết trong đêm giao thừa, khiến 35.000 ngôi nhà mất điện.

Jeremy Renner được mẹ và chị gái mát-xa đầu Jeremy Renner được mẹ và chị gái chăm sóc khi nằm viện. Video: Jeremy Renner Twitter

Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California, được biết đến với vai Clint Barton - biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, anh đóng William Brandt trong loạt phim Mission Impossible. Nghệ sĩ hai lần được đề cử Oscar với các phim The Hurt Locker và The Town. Renner mới trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai series Mayor of Kingstown, phát sóng trên kênh CBS trong tháng 1.

Tài tử ly hôn người mẫu Sonni Pacheco cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 USD mỗi tháng.

Hiểu Nhân