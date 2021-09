Sao 'Harry Potter' ngã gục khi đấu golf

MỹTom Felton - diễn viên đóng vai Draco Malfoy trong phim "Harry Potter" - ngã gục khi đang thi đấu golf hôm 23/9.

Tờ AP đưa tin anh lập tức được các nhân viên y tế đỡ lên cáng, đưa đi điều trị tại bệnh viện địa phương. Ban tổ chức không thông báo nguyên nhân, chỉ nói anh gặp "sự cố y tế". Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của diễn viên. Tom Felton thi đấu ở Ryder Cup - giải golf chuyên nghiệp giữa đội châu Âu và Mỹ, được tổ chức hai năm một lần.

Tom Felton được đưa ra khỏi sân thi đấu bằng xe golf. Ảnh: AP

Tom Felton mới đón sinh nhật tuổi 34 hôm 22/9. Anh viết trên Twitter: "33 năm đã qua. Chúa ơi, thật vui khi trải qua dấu mốc này, thế nhưng tôi cảm thấy điều tuyệt vời nhất còn chưa đến đâu. Cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của mọi người".

Tom Felton ở tuổi 34. Ảnh: AFP

Tom Felton sinh năm 1987, nổi tiếng với vai Draco Malfoy trong series phim điện ảnh Harry Potter. Khi quay phần một, anh là diễn viên có kinh nghiệm nhất trong dàn sao nhí của phim. Rupert Grint (đóng vai Ron) tiết lộ Tom Felton và Emma Watson từng nảy sinh tình cảm trên phim trường. Những năm gần đây, nam diễn viên đóng một số tác phẩm điện ảnh như The Forgotten Battle, A Babysitter's Guide to Monster Hunting, Braking for Whales, Ophelia...

Hermione - Draco - Harry Potter Emma Watson và Tom Felton đóng phim "Harry Potter". Video: Warner Bros

Thanh Thanh (theo AP)