Sao 'Harry Potter' mất khả năng đi lại do bệnh cột sống

Diễn viên Miriam Margolyes - 83 tuổi, đóng giáo sư thảo dược học Pomona Sprout trong "Harry Potter" - ngồi xe lăn do biến chứng bệnh.

Theo Page Six ngày 31/7, Miriam Margolyes cập nhận tình hình sức khỏe trong bài phỏng vấn với tạp chí Closer. Bà cho biết đang đấu tranh với hội chứng hẹp ống sống (spinal stenosis) - bệnh khiến khoảng không bên trong lỗ sống lưng thu hẹp, có thể chèn ép các dây thần kinh dẫn đến tình trạng đau lưng, chân.

Diễn viên Miriam Margolyes trong tạo hình giáo sư Pomona Sprout. Ảnh: Warner Bros.

Diễn viên đã đăng ký là người khuyết tật, phải sử dụng nhiều thiết bị hỗ trợ di chuyển nhưng thích dùng xe lăn điện nhất. "Tôi từng dùng gậy chống và xe tập đi nhưng chúng rất nhàm chán. Giờ tôi có xe lăn điện và nó thú vị hơn nhiều", bà nói thêm. Theo Margolyes, phương tiện mới rất hữu ích cho việc mua sắm vì bà có thể chất hàng hóa lên giỏ xe thay vì xách.

Diễn viên cũng kể rằng từng cảm thấy xấu hổ khi ngồi xe lăn trong series Miriam Margolyes: A New Australian Adventure của kênh BBC 2. Về sau, "giáo sư" lấy lại tự tin khi nhiều người nói rằng bà đã tiếp thêm lòng can đảm giúp họ thực hiện những điều bản thân không dám. Hiện Margolyes vẫn làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí, xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Bà chuẩn bị ra mắt liveshow hài kịch Margolyes & Dickens: The Best Bits, xoay quanh niềm đam mê văn chương Charles Dickens, trong tháng 8. Chương trình Miriam Margolyes: A New Australian Adventure chuẩn bị lên sóng ngày 2/8.

Miriam Margolyes ở tuổi 83. Ảnh: Reid

Ngoài chứng hẹp ống sống, diễn viên được chẩn đoán bị loãng xương. Năm ngoái, bà còn trải qua cuộc phẫu thuật tim lớn để thay van động mạch chủ, theo Page Six. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2023, bà cho rằng bản thân không còn sợ cái chết. Bà nói: "Tôi đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc lìa đời. Không thể không nhận ra thời gian trước mặt còn rất ít. Tôi cố gắng sống hàng ngày, cho bản thân nhiều trải nghiệm mới nhưng vẫn ý thức được rằng không có ánh sáng phía cuối đường hầm".

Dù chấp nhận tình trạng tuổi cao sức yếu, Margolyes lo sợ không đủ tiền trang trải phí hỗ trợ sức khỏe khi bệnh trở nặng. "Tôi đang tiết kiệm tiền để có thể chi trả cho người chăm sóc tôi và bạn đời. Chúng tôi không có con cái nên phải đảm bảo sẽ có ai đó giúp mình", diễn viên cho biết. Bà có mối tình dài hơn 50 năm với bạn gái người Australia - nhà sử học Heather Sutherland. Hiện cả hai vẫn yêu nhau nhưng không sống cùng vì tính chất công việc. Sutherland làm nghiên cứu ở Amsterdam trong khi Margolyes sống tại London.

Miriam Margolyes sinh năm 1941, là diễn viên Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, phim truyền hình. Bà được biết đến nhiều nhất qua vai giáo sư thảo dược học - Pomona Sprout - trong hai phần phim Harry Potter và Phòng chứa bí mật và Bảo bối tử thần 2.

Margolyes từng đạt Nữ phụ xuất sắc BAFTA 1994 nhờ vai bà Mingott trong The Age of Innocence (1993). Năm 2002, bà được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương của Hoàng gia Anh (Offical of British Empire) vì những đóng góp cho nền phim ảnh. Diễn viên nhập quốc tịch Australia từ năm 2013.

Trích đoạn giáo sư Pomona Sprout trong "Harry Potter và Phòng chứa phép thuật" Trích đoạn giáo sư Pomona Sprout trong "Harry Potter và Phòng chứa bí mật". Video: Warner Bros.

Phương Thảo (theo Page Six, The Indepenpent)