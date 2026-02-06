Sao hành động Tony Jaa mắc ung thư

Ngôi sao phim hành động Thái Lan Tony Jaa - nổi tiếng với phim "Ong Bak" - đang điều trị ung thư túi mật.

Theo Bangkok Post hôm 5/2, tài tử được chẩn đoán mắc bệnh lần đầu vào tháng 6/2024. Một nguồn tin thân cận nói bệnh được phát hiện ở giai đoạn 3, tiệm cận giai đoạn 4. Tình trạng sức khỏe của diễn viên có dấu hiệu cải thiện sau hóa trị, song cần được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Tony Jaa trong phim 'Ong Bak' Cảnh đấu võ của Tony Jaa trong phim "Ong Bak" (Truy tìm tượng Phật). Video: Baa-ram-ewe

Thông tin gây chú ý khi người hâm mộ nhận thấy Tony Jaa gầy đi trong các hình ảnh gần đây trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất hôm 31/1, anh cho biết đang thực hiện dự án video ca nhạc mang tên One More Round. Nhiều khán giả để lại lời động viên, mong diễn viên sớm hồi phục.

Tony Jaa, 50 tuổi, tên thật là Tatchakorn Yeerum, sinh tại tỉnh Surin ở vùng đông bắc Thái Lan, giáp biên giới Campuchia. Anh tập luyện Muay Thai từ năm 10 tuổi, nổi lên trong giới diễn viên đóng thế nhờ khả năng đánh võ dù ngoại hình không đẹp.

Diễn viên Tony Jaa ở tuổi 50. Ảnh: Instagram Tony Jaa

Năm 2003, anh tạo bước ngoặt với Ong Bak (2003), dự án đầu tiên Tony Jaa đóng chính. Phim có ngân sách một triệu USD, được bán sang thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, thu về 20 triệu USD. Trong phim, Tony vào vai võ sĩ đi tìm một đầu tượng Phật thiêng bị đánh cắp khỏi ngôi làng trên bản. Nhiều người nhận xét tuy diễn xuất còn non, tài nghệ võ thuật của anh chinh phục công chúng. Hành động xoay người hai vòng trên không trung rồi tung cú đá được ví như pha mạo hiểm của Thành Long trong Police Story.

Sau thành công này, Tony Jaa tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh tại Hollywood và Hong Kong như The Protector 2 (2013), Fast & Furious 7 (2015). Nghệ sĩ được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng của Bảo tàng Lịch sử Võ thuật (Mỹ) vào năm 2017.

Giai đoạn 2020-2023, Tony Jaa góp mặt trong nhiều dự án quốc tế như Jiu Jitsu, Monster Hunter, Detective Chinatown 3 và Expend4bles. Năm 2024, tài tử đóng chính Striking Rescue (2024), hóa thân võ sĩ Muay Thai trả thù cho gia đình.

Tony Jaa trong 'Fast & Furious 7' Tony Jaa trong "Fast & Furious 7". Video: Universal Pictures

Cát Tiên (theo Bangkok Post)