Sao Hàn và chồng trẻ trục trặc hôn nhân

Diễn viên Hàn Ham So Won và Trần Hoa - chồng người Trung Quốc, kém cô 18 tuổi - - lục đục sau ba năm cưới.

Theo Sports Chosun ngày 24/2, mâu thuẫn giữa vợ chồng Ham So Won ngày càng lớn. Một người bạn của đôi vợ chồng nói: "Quan hệ giữa họ căng thẳng, đã quyết định chia tay, Trần Hoa đang sửa soạn về Trung Quốc sống". Nguồn tin cho biết mẹ của Ham So Won khuyên vợ chồng làm hòa nhưng không thành công. Trước đây khi Ham So Won livestream, Trần Hoa luôn ở bên nhưng gần đây anh không xuất hiện. Về ồn ào ly hôn, trên trang Herald POP, Ham So Won nói: "Hiện tôi chưa thể nói gì cả. Quan hệ vợ chồng lúc tốt đẹp lúc căng thẳng".

Vợ chồng Ham So Won, Trần Hoa. Ảnh: Newsen.

Ham So Won và Trần Hoa đăng ký kết hôn năm 2018, bất chấp phản đối từ hai bên gia đình. Trên SBS, nữ diễn viên tiết lộ cha mẹ Trần Hoa từng phản ứng dữ dội, bố anh dọa đoạn tuyệt tình cha con. Nhưng vì cả hai kiên quyết đến với nhau, cha mẹ Trần Hoa dần chấp thuận. Sau khi kết hôn, Trần Hoa sang Hàn Quốc sống, cùng vợ tham gia các show truyền hình. Vợ chồng có con gái ba tuổi.

Ham So Won - Trần Hoa từng nhiều lần gây ồn ào vì cách ứng xử. Trong show thực tế Taste of Wife phát trên TV Chosun hôm 12/1, So Won bị nhiều khán giả chê ghen tuông quá đà khi cô tiết lộ thường lén vào Instagram của chồng để đọc tin nhắn. Cô xóa các tin nhắn mà bản thân thấy không vừa mắt. Lần khác, đôi vợ chồng nhận nhiều chỉ trích "thiếu trách nhiệm" vì mải mê dùng điện thoại lúc đưa con đi khám bệnh.

Ham So Won văng xuống nước khi chơi lắc thúng ở Hội An Ham So Won văng xuống nước khi chơi lắc thúng ở Hội An, trong show "Taste of Wife". Video: TV Chosun.

Ham So Won sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí năm 1997 sau khi giành chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đóng Tình dục là chuyện nhỏ, My Big Family (Đại gia tộc)...

Như Anh (theo Sports Chosun)