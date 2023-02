Sao Hàn và chồng kém 18 tuổi tới Việt Nam sống

Diễn viên Hàn Ham So Won và Trần Hoa, chồng kém cô 18 tuổi, đưa con sang Việt Nam sống.

Trên trang cá nhân hôm 21/2, Trần Hoa đăng video khu nhà anh sống ở quận 7, TP HCM, cho biết yêu thích ở đây vì kiến trúc đẹp, thoáng đãng, nhiều quán ăn ngon. Vợ chồng anh thích thú vì đồ ăn đa dạng, đủ các nhà hàng món Việt hay Thái, Hàn, Nhật, Trung Quốc.

Sao Hàn và chồng kém 18 tuổi tới Việt Nam sinh sống Vợ chồng Ham So Won ở TP HCM. Video: Instagram/Ham So Won

Ham So Won và con gái tới Việt Nam vài tuần trước, Trần Hoa giải quyết công việc ở Hàn Quốc, sau đó mới tới Việt Nam đoàn tụ vợ con. Cả hai dạy con gái nói một số câu tiếng Việt.

Trên trang cá nhân, Ham So Won cũng đăng các bức ảnh đi ăn, đi ngắm cảnh TP HCM. Một năm trước, cô từng cho biết muốn tới Việt Nam sinh sống.

So Won 47 tuổi, gia nhập làng giải trí năm 1997 sau khi giành chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đóng Tình dục là chuyện nhỏ, My Big Family (Đại gia tộc)... Ham So Won và Trần Hoa (người Trung Quốc) đăng ký kết hôn năm 2018, bất chấp phản đối từ hai bên gia đình. Trên SBS, nữ diễn viên tiết lộ cha mẹ Trần Hoa từng phản ứng dữ dội, bố anh dọa đoạn tuyệt tình cha con. Nhưng vì cả hai kiên quyết đến với nhau, cha mẹ Trần Hoa dần chấp thuận.

Ham So Won và Trần Hoa. Ảnh: Sina

Sau khi kết hôn, Trần Hoa sang Hàn Quốc sống, cùng vợ tham gia các show truyền hình. Năm 2021, họ gây chú ý với show thực tế Taste of Wife của TV Chosun. Một số khán giả phát hiện cặp vợ chồng lừa dối người xem. Trong chương trình, nữ diễn viên nói ở biệt thự của cha mẹ Trần Hoa tại Quảng Châu, Trung Quốc song thực tế, đây là căn nhà họ thuê để ghi hình nhằm ngụy tạo gia thế giàu có của Trần Hoa. Một tài khoản Youtube còn cho biết Trần Hoa không phải phú nhị đại (con nhà giàu có) như lời kể của nữ diễn viên.

Trước chỉ trích của khán giả Ham So Won thừa nhận nói dối, cô viết trên trang cá nhân: "Tôi sai rồi. Tôi đã chủ động xin rời khỏi Taste of Wife. Xảy ra chuyện thế này, tôi rất tiếc và hổ thẹn". Đơn vị sản xuất cũng nhận trách nhiệm khi chưa kiểm chứng hết thông tin của những người tham gia chương trình, nhất là về tài sản, thông tin cá nhân.

Như Anh