Sao Hàn tổn hại hình ảnh vì người thân

Diễn viên Hàn Quốc - Han So Hee - bị chỉ trích vì mẹ lừa đảo, Han Hyo Joo tiêu tan sự nghiệp vì em trai.

Tối 19/7, trên trang cá nhân, Han So Hee thừa nhận mẹ lừa đảo và xin lỗi người bị hại. Diễn viên viết: "Tôi không dám đếm xem có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân. Tôi chắc rằng họ đang trong trạng thái không gì có thể an ủi được. Tôi chân thành xin lỗi những người chịu thiệt hại và không thoải mái vì sự việc này". Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả chỉ trích cô là con gái của kẻ lừa đảo. Họ viết: "Trong khi cô sống tốt với vai trò người nổi tiếng, cô có biết nhiều người túng quẫn vì mẹ cô không", "Hãy mang tiền kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo trả nợ cho mẹ cô đi", "Con gái của kẻ lừa đảo"... Trái ngược, một bộ phận khán giả bênh vực diễn viên, cho rằng cô cũng chỉ là nạn nhân. Theo Osen, nếu không xử lý tốt sự việc, tên tuổi của Han So Hee bị ảnh hưởng không nhỏ.

Han So Hee được săn đón sau vai diễn Da Kyung trong "Thế giới hôn nhân". Ảnh: DongA.

Trước đó, ngày 18/7, một tài khoản mạng xã hội tố cáo mẹ Han So Hee lừa đảo. Người này cho biết từ tháng 10/2015 đến tháng 8/2016, họ gửi tiền đầu tư hàng tháng cho mẹ diễn viên. Đến tháng 9/2016, mẹ cô biến mất cùng số tiền 10 triệu won (hơn 192 triệu đồng) họ đầu tư. Khi người này dọa kiện, mẹ cô mới chịu xuất hiện nhưng nói đã tiêu hết số tiền. Bà hứa trả lại đầy đủ khi con gái nổi tiếng nhưng đến nay, khoản nợ vẫn ở mức 9,7 triệu won (hơn 186 triệu đồng).

Han So Hee không phải là nghệ sĩ đầu tiên bị liên đới bởi bê bối của người thân. Trước đó diễn viên Kim Hye Soo, Ma Dong Seok, ca sĩ Bi Rain, Tiffany (SNSD)... từng lao đao vì nợ nần của cha mẹ. Năm 2019, Kim Hye Soo vấp phải chỉ trích khi nhiều người tố cáo mẹ cô nợ 1,3 tỷ won (hơn 25 tỷ đồng). Một người bị hại nói lý do họ cho mẹ Hye Soo vay tiền vì tin tưởng cô. Người này nói: "Cô ấy là diễn viên nổi tiếng, vì vậy chúng tôi mới đồng ý cho bà ta vay tiền". Kim Hye Soo sau đó lên xin lỗi nạn nhân và khẳng định những khoản nợ không liên quan đến cô. Diễn viên đã cắt đứt liên lạc với mẹ từ bảy năm trước. Mẹ cô ham mê cơ bạc, nhiều lần mắc nợ. Năm 2012, cô từng phải bán tất cả tài sản để trả nợ thay mẹ vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp.

Kim Hye Soo cắt đứt quan hệ với mẹ sau nhiều lần thay bà trả nợ. Ảnh: KKTV.

Tháng 11/2018, Bi Rain trở thành tâm điểm của truyền thông khi cha mẹ anh bị tố cáo quỵt tiền. Theo Naver, một tài khoản mạng xã hội nói gia đình anh mượn 25 triệu won (hơn 481 triệu đồng) 30 năm không trả và đòi 100 triệu won (hơn 2 tỷ đồng) để hòa giải. Nhiều người chỉ trích anh giàu có, sống sung túc nhưng không chịu trả nợ. Bi Rain sau đó phải xin lỗi và hứa trả nợ cùng khoản phát sinh do thời giá. Tuy nhiên, đến nay tài tử vẫn thường bị nhắc lại bê bối này.

Năm 2014, Han Hyo Joo tiêu tan sự nghiệp vì em trai. Theo Naver, em trai diễn viên bị tố cáo bắt nạt quân nhân khác khi tại ngũ, khiến người này tự tử. Một nguồn tin cho biết diễn viên và gia đình dùng 6.000 USD (139 triệu đồng) để che giấu sự việc. Từ "bảo bối" của showbiz xứ Hàn, "mỹ nhân cười đẹp nhất", Han Hyo Joo trở thành tội đồ. Công chúng gọi cô là "chị gái của kẻ giết người", kêu gọi tẩy chay phim, sản phẩm có sự góp mặt của cô. Một bộ phận khán giả còn gửi đơn kiến nghị các nhà đài không cho diễn viên xuất hiện trên truyền hình.

Han Hyo Joo trong phim "'Love, lies' Han Hyo Joo trong phim "Love, lies". Video: Youtube.

Sự việc khiến phim điện ảnh Tình yêu và phép thuật của ma quỷ, C'est Si Bon, Vẻ đẹp bên trong... có sự tham gia của Han Hyo Joo ế vé. Loạt nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo của diễn viên vì lo ngại ảnh hưởng. Cô phải xin lỗi, ngừng hoạt động một thời gian để xoa dịu dư luận. Đến nay, dù nỗ lực lấy lại hình ảnh bằng các sản phẩm chất lượng, Han Hyo Joo vẫn không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao như trước.

SCMP nhận định làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt nhất thế giới. Eunice Chang - giám đốc sản xuất của E&M Production - cho biết nghệ sĩ Hàn thường bị chỉ trích, tẩy chay thậm chí phải dừng hoạt động vì những lỗi không phải của mình. Cô nói: "Chỉ cần cha mẹ, anh chị em gây tội đồng nghĩa nghệ sĩ có tội. Điều họ có thể làm duy nhất là cúi đầu xin lỗi và bù đắp thiệt hại. Nhiều trường hợp xử lý không tốt hoặc sai phạm quá nặng, tên tuổi của nghệ sĩ sẽ tuột dốc không phanh".

Hiểu Nhân