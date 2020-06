Hồi tháng 1, thành viên nhóm nhạc SNSD - Soo Young - dự họp báo tuyên truyền phim "Tell me what you saw" với "cây" Bottega Veneta gồm: jumpsuit (3.000 USD) và sandals xoắn ốc (1.220 USD). Cô nhấn vào dép lạ mắt, bắt kịp xu hướng thắt dây sandal ngoài quần năm nay.