Sao Hàn khoe cơ bắp như vận động viên thể hình

Diễn viên Hàn Lee Mi Do, 43 tuổi, tập luyện một tháng rưỡi để có vóc dáng như vận động viên thể hình, phù hợp với tạo hình phim mới.

Osen và báo giới Hàn Quốc đăng bộ ảnh mới của Lee Mi Do trên phim trường Pump Up the Healthy Love (Khỏe trước yêu sau, Kwon Young Il đạo diễn), ví diễn viên như ngôi sao thể hình đang đầu quân cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong dự án hài lãng mạn, cô hóa thân nhân viên lâu năm Choi Rosa, chấp nhận thử thách bản thân ở cuộc thi hình thể chuyên nghiệp. Ban đầu Lee Mi Do thấy khó khăn bởi cô vốn trông đầy đặn, lại khó kiểm soát chế độ ăn uống.

Để có vóc dáng và cơ bắp rắn chắc như kịch bản yêu cầu, Mi Do tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt, giảm tinh bột lẫn đồ dầu mỡ, tăng cường rau xanh, nhất là ức gà. Bên cạnh đó, diễn viên tập luyện cường độ cao theo giáo án của huấn luyện viên, "nhốt" mình trong phòng gym suốt một tháng rưỡi. Cô cũng được chuyên gia Lee Ye Seul chỉ dẫn cách tạo dáng, phô diễn cơ bắp khi thi đấu chuyên nghiệp.

Hình ảnh Lee Mi Do tạo dáng như vận động viên thể hình gây "sốt" trên Instagram hôm 9/5. Ảnh: Instagram Lee_mido

Nhiều đồng nghiệp như ảnh hậu Chun Woo Hee, Jang Nara, Jo Kwon, Kim Hye Eun, Hong Yoon Hwa, Han Chae Ah, Kim Sook hay Lee Hyun Yi đánh giá cao nỗ lực của diễn viên.

Theo News 1, Lee Mi Do được nhiều khán giả, đồng nghiệp quý mến nhờ tính cách thoải mái, hài hước, thích chọc cười cả đoàn phim. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tự làm xấu mình, tình huống "khó đỡ" bên chồng và con trai, thu hút nhiều lượt bình luận. Cô cùng nhà đầu tư phim kém hai tuổi kết hôn hồi 2016, sau một năm yêu.

Lee Mi Do gây cười với video đi siêu thị cùng chồng con Mi Do gây cười với video rủ chồng con đi siêu thị mua sắm. Video: Instagram Lee_mido

Lee Mi Do sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí từ năm 2004. Theo Nate, giới chuyên môn đánh giá cô duyên dáng trong loạt vai phụ, lúc đanh đá, ác độc, khi khờ khạo, vui nhộn. Các phim giúp cô ghi dấu ấn gồm Mối tình đầu của triệu phú, Nữ hoàng công sở, Lời nguyền tình yêu, Người bố xa lạ...

Thiên Lam