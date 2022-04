Sao Hàn bị đuổi khỏi máy bay Mỹ

DJ Soda nói bị đuổi khỏi máy bay Mỹ vì mặc quần in từ "phản cảm", phải thay đồ trước mặt mọi người mới được tiếp tục hành trình.

Ngày 26/4, trên trang cá nhân, Soda nói cô bị "quấy rối, làm nhục" khi đáp chuyến bay của American Airlines từ New York tới Los Angeles. Theo DJ 36 tuổi, cô mặc chiếc quần do một thương hiệu của Mỹ tặng và không gặp vấn đề gì khi làm thủ tục ở sân bay cũng như khi ổn định chỗ ngồi ở hạng thương gia.

Soda bị đuổi khỏi máy bay Soda (trái) mặc chiếc quần gây rắc rối cho cô ở sân bay Mỹ. Cô cùng trợ lý trao đổi với thành viên phi hành đoàn sau khi bị đuổi xuống máy bay. Ảnh: Instagram/Soda

Tuy nhiên, lúc sau, một nhân viên nam lấy hành lý của Soda, yêu cầu cô xuống máy bay mà không nói lý do. Tới khi ra khỏi cửa, thành viên tổ bay mới nói chiếc quần cô mặc có in chữ "không phù hợp", "phản cảm". Soda được yêu cầu đáp chuyến bay khác.

Nghệ sĩ cho rằng những gì xảy ra sau đó khủng khiếp đối với cô. Với ngón tay bị thương, Soda phải cởi chiếc quần trước mặt thành viên phi hành đoàn nhưng vẫn không được chấp nhận lên máy bay. Cuối cùng, cô lộn trái quần để mặc mới được yên vị. Sự cố khiến chuyến bay khởi hành trễ một tiếng.

Soda cho biết phải thay quần trước mặt người khác là sự sỉ nhục đối với cô. Trong sáu tiếng trên không, cô khủng hoảng, bất an, cảm thấy tất cả người xung quanh đáng sợ.

DJ Soda, tên thật Hwang So-hee, gia nhập làng giải trí từ 2013 đến nay. Ảnh: Instagram/Soda

Soda cho biết mặc chiếc quần vài tháng qua ở Mỹ và chưa từng gặp phiền toái nào. Tám năm lưu diễn hải ngoại, lần đầu cô gặp tình huống này và cho biết sẽ tẩy chay hãng hàng không American Airlines.

Bài viết của Soda nhận hơn 100.000 like và hơn 3.000 bình luận. Nhiều người an ủi ca sĩ, bênh vực cô. Không ít fan bình luận trên Instagram của hãng hàng không, yêu cầu hãng xin lỗi ca sĩ.

Sự việc của Soda gây chú ý truyền thông, dư luận Hàn. Trên Instagram, nhiều người cho biết "đứng về phía" ca sĩ, cho rằng cách hành xử của phi hành đoàn "phân biệt chủng tộc". Một số khán giả viết: "Bạn có ổn không, bạn có thể kiện họ xâm phạm quyền riêng tư", "Cô gái tội nghiệp, chúc em mạnh mẽ", "Cách đối xử của họ thật đáng sợ"... Một số khác cho rằng dù phía tổ bay cư xử cứng nhắc, hành khách cũng cần chú ý ăn mặc lịch sự nơi công cộng.

Soda tên thật là Hwang So Hee, từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Cô mơ trở thành DJ xuất sắc, góp phần trị liệu tinh thần cho những người khó khăn. Năm 2013, cô gia nhập làng giải trí, hai năm sau được tham gia lễ hội DJ Thế giới Hàn Quốc. Năm 2018, người đẹp phát hành ca khúc Never let you in, hợp tác với Walshy Fire. Ca khúc giúp cô thành công tại thị trường châu Á, đứng đầu bảng xếp hạng ở Indonesia, Singapore, Hong Kong, Malaysia... Người đẹp từng giành giải Hallyu Hàn Quốc cho hạng mục Nghệ sĩ Indie năm 2019.

Hồi tháng 7/2021, người mẫu Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Saypinar cũng viết trên trang cá nhân cô không được phép lên máy bay American Airlines vì mặc áo và quần "quá ngắn". Sau đó, cô phải đặt một chuyến bay khác. Trang web của hãng này ghi điều kiện vận chuyển của hãng là "hành khách ăn mặc phù hợp, không mặc trang phục phản cảm, để chân trần".

Trước Soda, Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo từng gặp tình huống tương tự hồi tháng 1. Khi đáp chuyến bay đến Cabo San Lucas (Mexico), nhân viên của hãng hàng không cho rằng Olivia Culpo ăn mặc không phù hợp điều khoản trang phục dành cho hành khách, yêu cầu người đẹp mặc thêm áo nếu muốn lên máy bay.

Như Anh