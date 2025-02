Sao 'Gossip Girl' qua đời

MỹMichelle Trachtenberg - nổi tiếng với vai Georgina Sparks trong "Gossip Girl" - qua đời tại nhà riêng ở tuổi 39.

Theo NY Post, diễn viên được mẹ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại căn hộ cao cấp One Columbus Place ở khu Manhattan, vào 8h sáng ngày 24/2. Sở cảnh sát New York đến nhà sau khi nhận cuộc điện thoại báo có một phụ nữ bị ngừng tim. Cơ quan chức năng thông báo không có dấu hiệu tội phạm, đội ngũ pháp y sẽ giám định nguyên nhân tử vong sau.

Hãng tin cho biết Michelle Trachtenberg từng trải qua một cuộc ghép gan năm ngoái nhưng cơ thể không tiếp nhận lá gan mới. Một số nguồn tin cho rằng cô mất vì bệnh.

Những tháng gần đây, diễn viên khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng ảnh chụp bản thân với gương mặt gầy gò, hốc hác. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có dùng chất kích thích nên cơ thể sụt cân nhiều đến thế. Tháng 1/2024, diễn viên phủ nhận gặp vấn đề sức khỏe, khẳng định chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên khi đó, một số fan phát hiện mắt của Trachtenberg có màu vàng nhạt - dấu hiệu của bệnh gan, tiếp tục lo ngại tình trạng của cô.

Diện mạo gần nhất của diễn viên. Ảnh: Instagram Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg sinh năm 1985 tại New York, là con của gia đình nhập cư có bố đến từ Đức, mẹ từ Nga. Cô gia nhập làng giải trí từ nhỏ, bắt đầu đóng quảng cáo khi ba tuổi. Chín tuổi, cô xuất hiện trong loạt sitcom The Adventures of Pete and Pete (1993-1996). Từ đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim và chương trình truyền hình thiếu nhi.

Năm 1996, cô đóng chính trong dự án điện ảnh đầu tay - Harriet the Spy. Theo IMDb, tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn với vai Dawn Summers trong phim Buffy the Vampire Slayer (1997). Sau đó, cô tiếp tục gây dấu ấn khi hóa thân Georgina Sparks của series Gossip Girl. Trước khi qua đời, People cho biết cô hẹn hò đại diện tài năng kiêm nhà sản xuất Jay Cohen từ năm 2020.

Các trích đoạn ấn tượng của Michelle Trachtenberg trong Gossip Girl Các phân cảnh của Michelle Trachtenberg trong vai Georgina Sparks thuộc loạt phim "Gossip Girl". Video: YouTube S

Phương Thảo (theo NY Post)