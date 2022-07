Sao 'Goodfellas' qua đời

MỹDiễn viên Paul Sorvino - đóng trùm băng đảng Paulie Cicero trong "Goodfellas" - qua đời ở tuổi 83.

Theo Hollywood Reporter, Paul Sorvino mất hôm 25/7 tại một phòng khám ở Jacksonville, Florida vì tuổi già. Vợ nam diễn viên - Dee Dee - cho biết: "Gia đình tôi rất đau buồn. Sẽ không có ai giống Paul Sorvino. Ông ấy là tình yêu lớn nhất và diễn viên tài ba nhất tôi từng biết". Con gái ông - nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Mira Sorvino - viết trên trang cá nhân: "Một cuộc đời đầy tình yêu, niềm vui và trí tuệ với cha đã kết thúc. Cha là người tuyệt vời nhất. Con xin gửi tình yêu đến cha trên các vì sao".

Paul Sorvino trong vai Paulie Cicero phim "Goodfellas". Ảnh: CNN

Paul Sorvino, sinh năm 1939, có hơn nửa thế kỷ hoạt động trong nghề diễn xuất. Theo NY Times, ông thành danh tại Hollywood với nhiều kiểu vai diễn. Ông gây ấn tượng với những nhân vật lạnh lùng, ít nói nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Vai diễn nổi tiếng nhất của ông là trùm băng đảng Paulie Cicero trong Goodfellas (1990) của đạo diễn Martin Scorsese. Nhân vật được miêu tả là kẻ quyền lực bậc nhất của thế giới ngầm. Sorvino gây ấn tượng khi thể hiện tên mafia lạnh lùng, trí tuệ nhưng vẫn lịch lãm, duyên dáng. Hắn có thể hiện lên là kẻ vô nhân tính khi ra lệnh cho thuộc hạ đi giết người hay phá hoại công việc làm ăn của người khác. Tuy nhiên, khán giả đôi khi lại thấy Sorvino đầy tâm huyết và tinh tế khi nấu các món ăn cho bạn bè.

Ngoài đóng phim, Paul Sorvino thường xuất hiện trên sân khấu kịch và là một giọng ca opera chuyên nghiệp. Các vai diễn cuối cùng của Sorvino là thượng nghị sĩ tha hóa trong Welcome to Acapulco và trùm băng đảng Frank Costello trong Godfather of Harlem, cùng năm 2019. Người đại diện cho biết ông gặp vấn đề sức khỏe những năm gần đây nên quyết định nghỉ hưu.

Paul Sorvino trong Goodfellas Paul Sorvino trong "Goodfellas" (giây 11). Video: Warner Bros

Đạt Phan