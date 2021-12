Sao gốc Việt vào top diễn viên đột phá của năm

Nữ diễn viên Kelly Marie Trần vào top 10 diễn viên đột phá trong năm do trang IMDb bình chọn.

Theo Yahoo, đầu tháng 12, trang IMDb công bố danh sách "Top 10 sao đột phá" thường niên, tôn vinh những gương mặt mới có bước tiến lớn trong sự nghiệp năm qua. Diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran đứng hạng bốn, sau các tên tuổi lớn như Regé-Jean Page (phim Bridgerton), Ben Barnes (Shadow and Bone), Juno Temple (phim hài Ted Lasso). Những người còn lại trong top 10 gồm Sophia Di Martino, Eve Hewson, Phoebe Dynevor, Brianne Howey, Wyatt Russell và Hannah Waddingham.

Kelly Marie Trần tại sự kiện ra mắt "Raya and the Last Dragon" hồi tháng 3. Ảnh: Disney

Năm qua, Kelly Marie Trần gây chú ý khi lồng tiếng hai dự án hoạt hình Raya and the Last Dragon và The Croods: Family Tree. Trong đó, vai công chúa Raya của bom tấn Disney nhận nhiều khen ngợi. Phim thu hơn 130 triệu USD và được đánh giá cao về sự đầu tư tìm hiểu văn hóa vùng Đông Nam Á - nguồn cảm hứng chính của dự án.

Kelly Marie Trần (tên khai sinh Trần Loan) sinh năm 1989, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Cô tốt nghiệp đại học California, bằng cử nhân ngành Truyền thông. Mê diễn xuất từ nhỏ, Kelly Marie Tran tham gia các hoạt động tại nhà hát kịch địa phương. Trước khi đóng phim điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trong các video hài hước của College Humor. Cô gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Trailer Raya và rồng thần cuối cùng Trailer "Raya and the Last Dragon". Video: Disney

IMDbPro STARmeter là giải thưởng thường niên của chuyên trang phim ảnh IMDb. Ban tổ chức chọn những diễn viên xuất sắc dựa trên lượt truy cập trực tuyến của khán giả. Trung bình, IMDB thu hút khoảng 200 triệu lượt xem mỗi tháng.

Đạt Phan (theo Yahoo)