Sao gốc Việt Lana Condor kết hôn

MỹLana Condor - diễn viên Mỹ gốc Cần Thơ - kết hôn đồng nghiệp Anthony De La Torre sau chín năm hẹn hò.

Theo Vogue, vợ chồng Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) tổ chức lễ cưới riêng tư tại một ngọn núi ở Malibu, California cuối tháng 10, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Vợ chồng diễn viên Lana Condor và hai chú chó trong lễ cưới. Ảnh: Afrik Armando

Diễn viên mặc váy cưới do Vera Wang thiết kế, được Lana và mẹ của cô - bà Mary Condor - chọn hơn hai năm trước. Hồi tháng 7, bà Mary Condor qua đời, không thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của con. "Mẹ con tôi yêu bộ trang phục từ lúc tôi thử nó. Đó là lần duy nhất bà có thể nhìn thấy tôi trong chiếc váy cưới, tôi sẽ mãi giữ kỷ niệm đó trong tim", Lana nói.

Chồng của diễn viên diện ba bộ suit, trong đó hai bộ được thiết kế riêng. Anthony De La Torre yêu cầu nhà thiết kế thêu chữ viết tắt tên của anh và Lana ở cổ tay áo.

Lana Condor hôn chồng - Anthony De La Torre - trong lễ cưới tại Malibu. Ảnh: Instagram Lana Condor

Sau hôn lễ một ngày, cả hai tổ chức tiệc cuối tuần tại nhà riêng ở Los Angeles, xăm kỷ niệm ngày cưới lên cánh tay. "Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn những vị khách đã đến chung vui. Đây sẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng tôi", Lana nói.

Lana và Anthony hẹn hò từ năm 2015 sau khi quen tại lễ trao giải Emmy, hiện sống cùng nhà ở Seattle (Mỹ). Trong bài phỏng vấn với Elle năm 2020, Condor từng khen tình nhân là người lãng mạn, tinh tế: "Anh ấy viết thư cho tôi mọi lúc mọi nơi. Torre dán tin nhắn yêu thương lên gương phòng tắm vào những ngày tôi phải dậy sớm đi quay phim. Sau giờ làm, anh mua món tôi yêu thích và bày biện trên bàn ăn, đính kèm những mẩu giấy nói tự hào về tôi".

Khi đóng To All the Boys I’ve Loved Before, Lana Condor vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Noah Centineo. Nhiều khán giả ghép hai người thành đôi, gửi thư nặc danh tới Anthony yêu cầu anh chia tay bạn gái. "Chúng tôi đều cảm thấy tổn thương sau sự việc đó. Nhiều người hâm mộ nói yêu mến tôi nhưng lại làm tổn thương những người tôi yêu quý", diễn viên nói. Tuy nhiên, cô được bạn trai động viên và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tháng 12/2021, Lana nhận lời cầu hôn của bạn trai, viết trên trang cá nhân: "Nhận lời cầu hôn của anh ấy là quyết định dễ dàng nhất với tôi từ trước tới nay. Tôi là phụ nữ may mắn nhất hành tinh này. Ngoài cha em, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất".

Lana Condor, 27 tuổi, sinh tại Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016). Lana nữ vụt sáng thành sao nhờ series To All the Boys I've Loved Before, thu hút đông đảo khán giả trẻ tại Mỹ.

Trailer 'To All the Boys I’ve Loved Before' Trailer "To All the Boys I've Loved Before", Lana Condor xuất hiện từ giây thứ ba. Video: Netflix

Anthony De La Torre hơn Lana bốn tuổi, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Anh từng đóng thuyền trưởng Jack Sparrow thời trẻ trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017), góp mặt trong một số dự án như series 100 Things to Do Before High School, phim kinh dị Lords of Chaos. Anthony là thành viên ban nhạc The Fell, từng viết tặng Lana Condor ca khúc Know Me.

Quế Chi (theo Vogue, People)