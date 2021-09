Sao gây tranh cãi khi mang đồ thừa đám cưới về nhà

Trung QuốcLý Cần Cần, từng đóng "Tiếu ngạo giang hồ" 2001, gây chú ý khi mang đồ ăn thừa ở đám cưới về nhà.

Theo trang 163 ngày 26/9, video Lý Cần Cần tại tiệc cưới của con gái nuôi được nhiều người chia sẻ, bình luận trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc). Nghệ sĩ 58 tuổi trút thức ăn vào túi nilon mang về. Thấy đĩa nào chỉ còn một vài miếng, cô gắp ăn hết.

Lý Cần Cần (tóc dài) mang đồ thừa về nhà. Ảnh: 163

Thấy người quay video cười trước hành động của mình, Lý Cần Cần nói: "Đừng cười cô nữa, cháu có biết khổ bao giờ đâu". Khi có người hỏi: "Chị lấy đồ thừa cho chó à? Được đấy", Lý Cần Cần đáp cô mang về ăn, tránh đổ đi, gây lãng phí.

Không ít khán giả cho rằng một số trường hợp không nên mang thức ăn về nhà, nhất là ở đám cưới thời dịch. Tuy vậy, hàng chục nghìn người ủng hộ Lý Cần Cần, khen cô sống thực tế, bình dị. Các khán giả viết: "Đổ bỏ thức ăn mới đáng trách", "Mang đồ ăn về không liên quan giàu nghèo, đó là đức tính", "Người từng qua đói khổ mới hiểu thức ăn quý thế nào"... Trước những bình luận của khán giả, Lý Cần Cần viết trên trang cá nhân cô không thấy xấu hổ khi "vét đĩa mang về".

Lý Cần Cần hiện sống độc thân cùng thú cưng. Khi đóng phim, cô thường đem thức ăn cho chó, mèo hoang, mang một số con về nhà nuôi. Diễn viên từng đưa một chú chó bị cụt chân về chăm sóc.

Sao nữ gây tranh cãi khi mang đồ thừa đám cưới về nhà Lý Cần Cần bên thú cưng. Video: Douyin/Li Qinqin

Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đóng phim từ năm 1984, góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ 2001 (vai Định Dật sư thái), Kinh hoa yên vân, My mom and my mother-in-law, Cẩm y chi hạ... Diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân - chồng đầu người Nhật có con trai chung, chồng thứ hai người Mỹ.

Như Anh (theo 163)