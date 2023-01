Sao gặp sự cố trang phục ở sự kiện

Tại buổi ra mắt phim Harry Potter And The Half-blood Prince ở Anh năm 2009, Emma Watson gặp sự cố khi di chuyển với đầm xẻ đùi. Diễn viên quên quy tắc khi mặc đầm xẻ cao tới bụng, liên tục vén váy sang hai bên để khỏi vướng chân. Sau đó, trong chương trình The Late Show With David Letterman, cô nói vui: "Ít nhất thì tôi cũng mặc nội y". Ảnh: HC