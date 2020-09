Sao gạo cội lồng tiếng 'The Boss Baby'

Tài tử gạo cội Jeff Goldblum, 67 tuổi, sẽ diễn xuất giọng nói ở phần hai phim hoạt hình 'The Boss Baby'.

Ông lồng tiếng vai tiến sĩ Armstrong, nhà khoa học bí ẩn đối địch với các nhân vật chính. Ngoài Goldblum, The Boss Baby: Family Business quy tụ các tên tuổi như Ariana Greenblatt, Eva Longoria, James Marsden và Amy Sedaris. Alec Baldwin tiếp tục lồng tiếng cho "Nhóc trùm" Ted. Ted là nhân vật chính của cả hai phần phim: Một cậu bé sơ sinh với tác phong và trí tuệ như thương gia chuyên nghiệp.

Trong phần hai, Ted và anh trai Tim (James Marsden) đã trở thành người lớn và sống xa nhau. Trong khi Tim muốn trở thành người đàn ông của gia đình, Ted lại phấn đấu trở thành một doanh nhân thành đạt. Lúc này, sự xuất hiện của một "nhóc trùm" khác khiến hai anh em hội ngộ. Phim do Tom McGrath đạo diễn, Jeff Hermann sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 26/3/2021 tại Mỹ.

Jeff Goldblum lồng tiếng trong "The Boss Baby: Family Business". Ảnh: Variety.

Trước đó, Goldblum từng tham gia lồng tiếng cho một số phim hoạt hình như: The Prince of Egypt (1998) hay Isle of Dogs (2018). Ông từng được trang Guardian đánh giá là một trong những biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Ở thập niên 90, ông vào vai chính hai trong số những thương hiệu điện ảnh đình đám nhất là Jurrasic Park (Công viên Kỷ Ju-ra) và Independence Day (Ngày Độc lập).

Ngoài diễn xuất, Jeff Goldblum còn đóng vai trò nhà sản xuất, diễn viên kịch, nhạc sĩ, người dẫn chương trình truyền hình. Gần đây nhất, ông là người dẫn chuyện cho series phim tài liệu do mình sản xuất - The World According to Jeff Goldblum (2019).

Sao gạo cội lồng tiếng cho phim hoạt hình Trailer The Boss Baby (2017). Video: Galaxy Studio

Phần một The Boss Baby ra mắt năm 2017 mang về cho hãng Dreamworks doanh thu toàn cầu là 528 triệu USD (kinh phí 125 triệu USD). Vì vậy, hãng phim hoạt hình "bật đèn xanh" cho phần hai - The Boss Baby: Family Business.

Phúc Nguyễn (theo Variety)