Sao 'Game of Thrones' thắng trận quyền Anh nặng cân nhất lịch sử

UAEVõ sĩ Iceland Hafthor Julius Bjornsson thắng điểm trọng tài khi thượng đài với lực sĩ Anh Eddie Hall tại Dubai tối 19/3.

Đây là trận đấu nặng cân nhất lịch sử quyền anh hạng nặng chuyên nghiệp, khi tổng trọng lượng của hai võ sĩ là 298 kg. Trong đó, Bjornsson nặng 157kg, và Hall nặng 141kg. Không chỉ nặng hơn đối thủ, Bjornsson còn cao hơn Hall 13cm. Sau sáu hiệp không có knock-out, Bjornsson thắng điểm trọng tài 57-54.

Bjornsson nhận đai lưu niệm cho trận thắng Hall (trái) tại Dubai ngày 19/3. Ảnh: Sunsport

Sau trận, Bjornsson khẳng định sẽ tiếp tục thượng đài và ngỏ ý muốn tái đấu Hall. Anh nói: "Tôi yêu việc tập luyện, tôi yêu môn thể thao này. Có thể hiểu rằng Hall vẫn còn hơi tức giận. Anh ấy thua trận nên điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng tôi rất vui. Nếu Hall muốn tái đấu, tôi sẽ nhận lời. Không có vấn đề gì cả. Các bạn có muốn xem trận tái đấu này không?".

Hôm qua, Hall nhập cuộc tốt hơn, tung được cú thọc (jab) nặng ký sau 10 giây. Nhưng Bjornsson thi đấu tốt dần lên sau đó và có cú móc phải chuẩn xác vào cuối hiệp, khiến đối thủ chảy nhiều máu bên mắt phải.

Sang hiệp hai, Hall áp đảo khi hai lần đánh ngã Bjornsson. Võ sĩ Iceland ngã xuống dây đai sàn đấu đầu hiệp, rồi ngã tiếp về phía sau ở cuối hiệp, dù đây được tính là tình huống đẩy của Hall. Dù vậy, võ sĩ Anh vẫn chiếm ưu thể khi thắng điểm 10-8 hiệp này.

Thế trận đảo chiều trong hiệp ba, khi Bjornsson tung cú móc trái nặng khiến Hall gục xuống gần góc võ đài. Hiệp đấu khép lại ngay sau khi Hall kịp đứng dậy trong lúc trọng tài đang đếm số.

Mọi thứ lắng xuống ở hiệp bốn, khi hai võ sĩ liên tiếp sử dụng những cú thọc, nhưng không có cú đánh chính xác đáng kể nào. Hall bung sức ở hiệp này, nhưng anh ra đòn thiếu hiệu quả vì suy giảm thể lực.

Trận đấu tiếp tục diễn ra chậm ở hiệp năm, khi cả Bjornsson và Hall đều giơ cao tay, chủ động phòng ngự. Nhưng Bjornsson thi đấu tích cực hơn, và nắm lợi thể về điểm số trước hiệp quyết định. Ở hiệp sáu, Bjornsson lại đánh gục Hall nhờ cú móc phải nặng. Hall vẫn có thể đứng dậy với máu chảy nhiều từ những vết cắt trên mặt.

Bjornsson (phải) trong một pha ra đòn hụt về phía Hall. Ảnh: Sunsport

Dù không thể knock-out đối thủ, Bjornsson vẫn thắng chung cuộc nhờ điểm trọng tài. "Tôi cũng muốn cám ơn Hall và đội ngũ của anh ấy vì đã tạo nên màn trình diễn tuyệt vời. Hall khiến tôi trải qua trận chiến thật khó khăn. Tôi chưa từng bị đánh gục khi tập luyện, vì vậy ngả mũ cho Hall. Anh ấy đánh rất tốt. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình thắng nhờ kỹ thuật", võ sĩ Iceland nói tiếp sau chiến thắng tại Dubai.

Trận đấu giữa Bjornsson và Hall được công bố tháng 11/2020, dự kiến diễn ra tại Las Vegas trong tháng 9/2021. Nhưng tới tháng 7/2021, trận đấu bị hoãn do Hall chấn thương nặng. Devon Larratt sau đó được chọn làm đối thủ thay Hall đấu Bjornsson tại Dubai ngày 18/9. Trận này, Bjornsson thắng knock-out kỹ thuật ngay hiệp một.

Trước đó, võ sĩ Iceland còn hai lần thượng đài, khi hòa Simon Vallily - võ sĩ quyền Anh hạng nặng, từng giành HC vàng hạng 91kg tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2010 ở Delhi - và võ sĩ người Anh Steven Ward, đều tại Dubai.

Bjornsson nổi tiếng từ trước khi lấn sân quyền Anh, khi được xem là người khỏe nhất hành tinh. Anh từng năm lần đoạt danh hiệu "Người khỏe nhất châu Âu" và một lần danh hiệu "Người khỏe nhất thế giới" năm 2018. Bjornsson cũng nổi tiếng với vai diễn Gregor Clegane, biệt hiệu The Mountain (Ngọn Núi), trong phim "Game of Thrones". Hồi đầu tháng 5/2020, Bjornsson đã nâng thành công mức tạ 501kg theo kiểu deadlift, hơn 1kg so với kỷ lục do chính Eddie Hall lập năm 2016.

Hall cũng là lực sĩ tên tuổi, khi từng giành danh hiệu "Người khỏe nhất thế giới" năm 2017, sáu danh hiệu "Người khỏe nhất Vương quốc Anh" và hai danh hiệu "Người khỏe nhất nước Anh". Tuy nhiên, Hall không có kinh nghiệm trên võ đài.

Hai người từng là bạn tốt, nhưng mối quan hệ đã xấu đi sau khi Bjornsson cáo buộc Eddie Hall gian lận trong phần Viking Press của cuộc thi Người khỏe nhất thế giới 2017. "Tôi và Bjornsson từng là bạn tốt. Cậu ấy đã đến nhà tôi nhiều lần và cùng tổ chức những bữa tiệc. Chúng tôi cũng đã đối đầu nhau ở nhiều nơi. Nhưng tất cả đã bị hủy hoại sau những gì xảy ra ở cuộc thi Người khỏe nhất thế giới 2017. Tôi cảm thấy như bị đâm sau lưng vậy", The Sun dẫn lời Eddie Hall.

Hồng Duy