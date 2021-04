Sao 'Game of Thrones' so găng võ sĩ quyền Anh nhà nghề

Mất kèo đấu Alex Simon, Hafthor Julius Bjornsson nhanh chóng tìm đối để đánh trận quyền Anh thứ hai, khi chốt so găng Simon Vallily trong tháng Năm.

"Tôi vẫn muốn thượng đài, sau khi Alex Simon dính chấn thương đáng tiếc. Rất may, Simon Vallily, võ sĩ chuyên nghiệp hạng nặng với thành tích 17 thắng, ba thua và một hòa đã đồng ý so tài với tôi tại Dubai", Bjornsson thông báo trên Facebook hôm 17/4.

Thông báo trận đấu với Vallily được Bjornsson đăng trên các tài khoản mạng xã hội.

Trận đấu giữa Bjornsson và Simon Vallily sẽ diễn ra tại khách sạn Conrad ở Dubai ngày 28/5. Vallily là võ sĩ quyền Anh hạng nặng, từng giành HC vàng hạng 91kg tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2010 ở Delhi.

Trước đó, Bjornsson dự kiến thượng đài với Alex Simon - lực sĩ số một Australia. Song trận đấu bị hủy vào phút chót khi Simon phẫu thuật gân bắp tay và phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tháng.

Hồi đầu năm, Bjornsson ra mắt làng quyền Anh bằng trận biểu diễn với võ sĩ nhà nghề Steven Ward. Sau ba hiệp, trọng tài tuyên kết quả hòa. Màn so găng với Ward và Vallily là bước chuẩn bị của Bjornsson cho lần tượng đài với Eddie Hall, một lực sĩ 33 tuổi người Anh, tại Las Vegas trong tháng 9/2021. Tờ The Sun gọi màn so tài giữa Bjornsson và Hall là "trận quyền anh hạng nặng nhất lịch sử".

Bjornsson, 31 tuổi, cao 2,06 m và nặng 205 kg, được xem là người khỏe nhất hành tinh. Anh từng năm lần đoạt danh hiệu "Người khỏe nhất châu Âu" và một lần danh hiệu "Người khỏe nhất thế giới" năm 2018. Bjornsson cũng nổi tiếng với vai diễn Gregor Clegane, biệt hiệu "Ngọn Núi", trong phim "Game of Thrones".

Hồi đầu tháng 5/2020, Bjornsson đã nâng thành công mức tạ 501 kilogram theo kiểu deadlift, hơn kỷ lục do chính Eddie Hall lập năm 2016 một kilogram.

