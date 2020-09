Sao 'Game of Thrones' không muốn đóng vai anh hùng

Tài tử Kit Harington cảm thấy mệt mỏi khi bị đóng khung vai anh hùng kiệm lời như Jon Snow trong "Game of Thrones".

Theo Indepedent, ngày 21/9, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Anh, Kit Harington cho biết: "Các vai diễn cơ bắp đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đàn ông, làm họ không dám sống thật với cảm xúc. Tôi không muốn diễn một vai anh hùng lạnh lùng kiểu Jon Snow. Màn ảnh có quá nhiều vai nam tính như thế rồi".

Theo Screenrant, ngày bé, Harington được mẹ nuôi dưỡng theo phong cách gender-fluid (giới tính linh hoạt). Mẹ tài tử khuyến khích anh chơi những món đồ không dán mác "dành riêng cho nam giới". Khi anh muốn một đồ chơi mô hình dành cho nam giới (action figure), mẹ Harington đã mua cho anh một con búp bê. Kỷ niệm tuổi thơ ít nhiều ảnh hưởng diễn xuất của anh sau này.

Kit John Snow trong Game of Thrones Kit Harington trong vai Jon Snow của series "Game of Thrones". Video: HBO.

Jon Snow là vai diễn đầu tiên của Harington. Nhân vật là con hoang của gia tộc Stark, đồng thời là chiến binh anh dũng của binh đoàn Night's Watch. Vai diễn mang đến cho anh 25 đề cử ở nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải lớn là Saturn và Quả Cầu Vàng. Nhưng anh chỉ thắng ba giải: Young Hollywood Awards, Empire Award và Giffioni Experience Award.

Kit Harington nhận giải Young Hollywood Awards năm 2013. Ảnh: Popsugar.

Ngoài Game of Thrones, Harington chưa nổi bật trong một số dự án từng tham gia như Seventh Son (2014), series Criminal: UK (2020), The Death & Life of John F. Donovan (2018). Người hâm mộ kỳ vọng vào vai siêu anh hùng Black Knight của anh trong Eternals (2021) - phần phim thứ 25 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Kit Harington sinh ngày 26/12/1986 tại London, Anh, tên thật là Christopher Catesby Hanrington. Anh từng học tại trường Diễn thuyết và Kịch nghệ Trung ương Hoàng gia tại quê nhà.

Phúc Nguyễn (theo Independent)