Sao 'Friends' xin lỗi vì rủa Keanu Reeves chết

Tài tử Matthew Perry - vai Chandler Bing series "Friends" - xin lỗi vì nói muốn Keanu Reeves chết thay bạn thân của anh.

Theo CNN, ngôi sao series Friends nói trong một thông cáo gửi báo chí hôm 27/10: "Tôi thực chất là người hâm mộ lớn của Keanu Reeves. Khi viết sách, tôi chỉ chọn bừa một cái tên. Đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi. Đáng lẽ, tôi nên tự dùng tên của bản thân trong các đoạn đó". Perry từ chối trả lời thêm các câu hỏi của truyền thông. Keanu Reeves giữ im lặng trước ồn ào với đồng nghiệp.

Matthew Perry (trái) và Keanu Reeves chưa từng đóng phim chung trong sự nghiệp. Ảnh: CNN

Mới đây, Perry bất ngờ công kích Keanu Reeves trong tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing - dự kiến phát hành vào tháng 11. Ngôi sao Friends mở đầu bằng việc gợi lại câu chuyện cuối thập niên 1980, khi anh hợp tác cố diễn viên River Phoenix - bạn thân của Reeves - trong phim A Night in the Life of Jimmy Reardon. Hai người dần trở thành tri kỷ trong quá trình ghi hình ở Chicago.

Trong sách, Perry cho biết rất đau đớn khi nghe tin Phoenix qua đời vì sốc thuốc năm 1993. "Anh ấy là một con người tuyệt đẹp, cả ngoại hình và tâm hồn, thậm chí quá đẹp với thế giới này. Tôi cảm giác những người thực sự tài năng thường là những người ra đi sớm... Tại sao những người có suy nghĩ khác biệt như River Phoenix, Heath Ledger mất mạng. Trong khi, Keanu Reeves vẫn đi lại nhởn nhơ giữa chúng ta".