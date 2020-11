Sao 'Friends' đính hôn ở tuổi 51

Nam diễn viên Matthew Perry, 51 tuổi, cầu hôn bạn gái Molly Hurwitz, 29 tuổi, sau hơn hai năm hẹn hò.

Ngôi sao series Friends tiết lộ tin vui với tờ People hôm 26/11: "Tôi quyết định đính hôn. Thật may mắn, tôi đang hẹn hò người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này".

Matthew Perry và bạn gái Molly Hurwitz. Ảnh: In Touch Weekly.

Molly Hurwitz là một nhà quản lý làm trong lĩnh vực văn học. Cô bắt đầu hẹn hò Matthew Perry từ năm 2018 nhưng chỉ công khai mối quan hệ cuối năm ngoái. Theo US Weekly, hồi tháng 5, hai người trục trặc tình cảm, chia tay rồi tái hợp gần đây.

Matthew Perry, sinh năm 1969, là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Anh được biết đến qua vai diễn Chandler Bing trong series Friends. Sau đó, tài tử tham gia các phim điện ảnh như 17 Again, Go On, The Odd Couple... nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh như Julia Roberts, Lauren Graham hay Lizzy Caplan nhưng không kết hôn.

Matthew Perry trong Friends Matthew Perry trong "Friends". Video: NBC.

Phương Mai (theo People, US Weekly)