Sao 'Euphoria' qua đời

MỹEric Dane, diễn viên đóng "Euphoria" qua đời ở tuổi 54, sau gần một năm phát hiện bệnh liên quan vấn đề thần kinh.

Người đại diện nói trước khi qua đời hôm 19/2, ông dành thời gian bên vợ, con gái. "Trong hành trình chống chọi bệnh, Eric tích cực nâng cao nhận thức về ALS. Eric trân trọng người hâm mộ và luôn biết ơn tình cảm, sự ủng hộ mà ông đã nhận được. Gia đình mong được tôn trọng quyền riêng tư trong thời khắc khó khăn này", thông báo viết. Khi phát hiện bệnh năm ngoái, ông vẫn tiếp tục quay mùa ba Euphoria. ALS là bệnh xơ cứng teo cơ một bên, một bệnh lý thoái hóa thần kinh.

Eric Dane trong phim "Brilliant Minds", năm 2024. Ảnh: NBC

Dane sinh năm 1972 tại San Francisco, Mỹ, từng phục vụ trong hải quân, sau đó trở thành kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất. Ông đến với diễn xuất một cách tình cờ với vai Joe Keller trong All My Sons. Sau đó, ông xuất hiện trong các vai khách mời của Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne và Married... with Children. Bộ phim điện ảnh đầu tay của ông là The Basket (2000).

Eric Dane bên hai con gái, năm 2024. Ảnh: FilmMagic

Năm 2006, ông xuất hiện ở mùa hai của Grey's Anatomy trong vai Mark Sloan. Nhờ phản ứng tích cực từ khán giả, vai diễn được nâng lên thành nhân vật chính. Mark là hình mẫu quyến rũ, với nhiều tuyến truyện xoay quanh các mối quan hệ tình cảm nơi công sở. Sau vai diễn, Dane được xem là biểu tượng gợi cảm. Ông cho biết yêu nhân vật nhưng không muốn đóng kiểu vai quyến rũ trong suốt sự nghiệp. Dane rời loạt phim năm 2012, khi Mark chết theo kịch bản. Một số tác phẩm nổi bật khác của Dane gồm Burlesque, Valentine's Day, Marley & Me và The Last Ship.

Năm 2004, ông kết hôn với diễn viên Rebecca Gayheart, có hai con gái Billie và Georgia.

Eric Dane trong "Euphoria". Ảnh: HBO

Từ năm 2014 đến năm 2018, Dane đóng Tom Chandler trong phim The Last Ship. Tuy nhiên, ông không hài lòng vì thấy nhân vật quá giống Mark Sloan, vai diễn từng gắn với tên tuổi. Vì muốn thử nghiệm dạng vai khác biệt, ông đóng Cal Jacobs trong Euphoria. Nhân vật là người đàn ông có vẻ mẫu mực nhưng lại gặp gỡ người khác trên mạng để quan hệ tình dục ẩn danh.

Ông cho biết nhân vật mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới. "Tôi phải thể hiện trọn vẹn từng chi tiết bởi vì Cal sống một cuộc đời rất mong manh. Anh ta luôn chênh vênh giữa điều gì là đúng đắn về mặt đạo đức và điều gì là hợp pháp. Vì vậy, tôi phải lột tả hết mọi cung bậc cảm xúc. Tôi hy vọng nhân vật này thể hiện khía cạnh nhân văn riêng", ông nói trên Men's Health.

Thanh Thanh (theo People)