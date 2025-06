Sao 'Em xinh say hi' mặc điệu đà dự tiệc trà

Ca sĩ Han Sara (trái) vui đùa bên Phương Ly. Họ kết hợp trang phục voan, lụa với các món phụ kiện theo phong cách nữ tính.

Show Em xinh say hi lên sóng từ cuối tháng 5, kéo dài 14 tập dự kiến đến tháng 8. Chương trình đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc.

Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình. Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.