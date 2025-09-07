Sao 'Em xinh' cổ vũ Lamoon diễn solo

Tối 6/9, Lamoon tổ chức đêm nhạc Là Moon, đặt theo tên album phát hành hai ngày trước. Đêm nhạc đánh dấu bước ngoặt trong chặng đường ca hát của ca sĩ sau dấu ấn Best 5 (Nhóm nhạc toàn năng) tại show âm nhạc Em xinh say hi. Lamoon lần lượt thể hiện nhạc phẩm trong album với nhiều phong cách.
Cô hát Synth chúc nâng ly - nhạc phẩm được êkíp chọn để quay MV, phát hành đầu tháng 9 - theo phong cách sôi động. Trong vai cô dâu trẻ bước vào lễ đường, Lamoon thể hiện nét tinh nghịch.
Khán giả hòa giọng theo phần điệp khúc của Synth chúc nâng ly, tạo không khí bùng nổ. Tiết mục có thêm phần diễn xuất của ca sĩ Juky San.
Quán quân "Em xinh" Phương Mỹ Chi nói: "Lamoon ngày càng có sự mới mẻ và đa năng hơn trong phong cách trình diễn".
Lamoon khuấy động sân khấu với Bài thuốc đông y.
Hát Notice Me - ca khúc lấy cảm hứng từ sân chơi thể thao và những rung động đầu đời, Lamoon muốn gửi thông điệp về niềm vui giản đơn trong cuộc sống.
Dive - bản nhạc sôi động giúp Lamoon khoe quãng giọng. Ca sĩ Tuimi khen đoạn high-note của Lamoon trong tiết mục nghe "nổi da gà".
Màn treo người trên cao của Lamoon trong tiết mục "Dive".
Cô lột xác từ trẻ trung sang gợi cảm trên sân khấu qua tiết mục Không một lời nào.
Gần 500 khán giả cổ vũ Lamoon trong tiết mục.
Cô trình diễn Dương gian - tiết mục tại chung kết Em xinh say hi hồi tháng 8.
Sau hai năm vào showbiz, Lamoon cho biết: "Tôi cởi mở, mạnh dạn hơn. Cường độ làm việc tại các cuộc thi, sân chơi âm nhạc rèn cho tôi sự mạnh mẽ".
Hồ Thu Anh - bạn diễn của Lamoon trong phim - cho biết từng chứng kiến Lamoon khóc nhiều vì áp lực công việc lúc mới vào nghề. "Nhìn em trên sân khấu hôm nay, tôi thấy mọi sự cố gắng đều rất xứng đáng", Hồ Thu Anh nói.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (phải) dự sự kiện, ủng hộ tinh thần Lamoon.
Lamoon nói về quá trình sản xuất album.
12 ca khúc trong album đầu tay đều do Lamoon sáng tác, chuẩn bị trong ba năm. Trong nhiều bài hát, cô kết hợp thể loại âm nhạc hiện đại cùng giai điệu ngũ cung. Ca sĩ đồng hành các producer như Jexxica (JustaTee), BeeBB, CM1X, Lý Anh Khoa, Darrys, LNK để tạo sự đa dạng, màu sắc cho sản phẩm.
Cô tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, 22 tuổi, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam. Ca sĩ từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (2021), chuyên ngành diễn viên. Lamoon từng là vocalist, hoạt động tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Năm 2023, cô thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam, vào top 6 chung cuộc, từng được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen về năng lượng tươi trẻ.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp