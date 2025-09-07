Sao 'Em xinh' cổ vũ Lamoon diễn solo

Hồ Thu Anh - bạn diễn của Lamoon trong phim - cho biết từng chứng kiến Lamoon khóc nhiều vì áp lực công việc lúc mới vào nghề. "Nhìn em trên sân khấu hôm nay, tôi thấy mọi sự cố gắng đều rất xứng đáng", Hồ Thu Anh nói.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (phải) dự sự kiện, ủng hộ tinh thần Lamoon.