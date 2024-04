Sao dự thảm đỏ bế mạc LHP quốc tế TP HCM

Đạo diễn người Philippines Sheron Dayoc (phải) - đề cử Phim Đông Nam Á xuất sắc với tác phẩm The Gospel of the Beast - và giám khảo hạng mục phim ngắn - đạo diễn Mattie Do. Hai người là bạn trong nhiều năm, cùng tham dự các liên hoan phim quốc tế trước đó.