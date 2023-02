Sao dự Grammy được tặng túi quà 60.000 USD

Các khách mời VIP của lễ trao giải Grammy 2023 được tặng túi quà trị giá 60.000 USD (hơn 1,4 tỷ đồng).

Grammy lần thứ 65 sẽ diễn ra vào tối 5/2 tại Los Angeles, Mỹ. Theo Pagesix, túi quà dành cho sao năm nay có nhiều món đồ cùng dịch vụ xa xỉ, trong đó có thẻ quà tặng từ thẩm mỹ viện Art Lipo nổi tiếng. Nhằm giúp các ngôi sao tỏa sáng trước máy quay, ban tổ chức còn tặng họ các liệu trình thẩm mỹ và trẻ hóa trị giá 10.000 USD.

Túi quà tặng cho khách dự Grammy chứa các thẻ dịch vụ làm đẹp và chăm sóc da cao cấp. Ảnh: Grammys

Túi quà còn chứa kính TurboFlex - thương hiệu nổi tiếng với những chiếc kính có khả năng xoay 360 độ được cấp bằng sáng chế độc quyền, bộ sản phẩm chăm sóc da Miage 515 USD, robot dọn nhà Aiper Seagall Plus 500 USD, vòi hoa sen ReFa 325 USD... Với những sao có con, họ được tặng thêm xe đẩy Bugaboo Fox 3 hơn 1.200 USD.

Lash Fary, đại diện công ty tiếp thị giải trí Distinctive Assets, người phụ trách quà tặng cho khách mời, nói với Pagesix: "Những món quà của chúng tôi đều hữu ích và thượng hạng. Các thương hiệu chúng tôi chọn rất đa dạng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, nhưng đều liên quan mật thiết đến đêm nhạc và nhu cầu của sao".

Trong chương trình năm nay, Beyonce dẫn đầu khi có tên ở chín hạng mục. Cô san bằng kỷ lục người nhận nhiều đề cử Grammy nhất (88 lần) của chồng cô - ca sĩ Jay-Z. Rapper Kendrick Lamar xếp sau với tám đề cử. Adele và Brandi Carlile đồng hạng với bảy đề cử. Bản hit Abcdefu của ca sĩ Gayle (sinh năm 2004) góp mặt trong hạng mục Bài hát của năm. Tuy nhiên, giọng ca người Mỹ không có tên tại các giải thưởng.

BTS lần đầu có nhiều hơn một đề cử tại Grammy. Nhóm nhạc Hàn Quốc góp mặt ở hai hạng mục gồm: Màn thể hiện nhạc pop do bộ đôi/nhóm xuất sắc cho ca khúc My Universe cùng Coldplay và MV xuất sắc cho Yet To Come.

Những năm gần đây, sự kiện vướng nhiều ồn ào về chất lượng chấm giải cũng như bê bối nội bộ. Năm 2021, The Weeknd bức xúc khi không nhận được đề cử nào dù album thành công và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Drake... cũng chỉ trích chương trình.

Họa Mi (theo Pagesix)