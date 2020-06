Sao Disney bị bắt khi đi biểu tình

MỹCole Sprouse - diễn viên "The Suite Life of Zack & Cody" - bị bắt khi đi biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc.

Ngày 2/6, nam diễn viên viết trên Instagram: "Hôm qua, tôi bị bắt khi biểu tình ôn hòa. Cảnh sát chặn đầu dòng người, yêu cầu chúng tôi giải tán nếu không muốn bị bắt. Khi nhiều người quay đầu và muốn rời khỏi đó, một nhóm cảnh sát khác chặn hướng đường và trói chúng tôi lại".

Cole Sprouse xuống đường biểu tình tại Santa Monica. Ảnh: Mega.

Cole Sprouse cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ phong trào "Black Live Matter" (Mạng sống của người da đen đáng giá). Diễn viên kêu gọi mọi người ủng hộ các quỹ xã hội chống phân biệt chủng tộc và giúp đỡ người biểu tình.

Bài viết thu hút 1,8 triệu lượt thích cùng 18 nghìn bình luận trên Instagram. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ hành động biểu tình của Cole Sprouse, nhiều người chỉ trích anh cổ xúy bạo động, cướp bóc. Trong bài viết, diễn viên cho biết ủng hộ phong trào biểu tình theo tất cả hình thức từ ôn hòa đến bạo động.

Một người dùng Instagram bình luận: "Tôi ủng hộ phong trào phản đối phân biệt chủng tộc, nhưng cướp bóc và bạo động không phải hành động chính đáng. Nhiều người chỉ lợi dụng biểu tình để trục lợi. Nhiều cửa hàng của người gốc Á, Phi bị phá hoại dù họ không liên quan đến sự việc. Những hành động phi nhân tính này nên bị lên án thay vì ủng hộ".

Cole Sprouse, 26 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Khi còn nhỏ, anh nổi tiếng với vai Cody Martin trong series The Suite Life of Jack & Cody của Disney. Năm ngoái, anh đóng chính trong bộ phim tình cảm Five Feet Apart của đạo diễn Justin Baldoni.

Cole Sprouse trong vai Cody Martin Cole Sprouse trong "The Suite Life of Jack & Cody". Video: Disney.

Đạt Phan