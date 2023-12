Sao đình đám Trung Quốc bị nói 'kém duyên'

Ngu Thư Hân, sao đình đám Trung Quốc, bị nhiều khán giả nhận xét trang phục, cử chỉ không hợp sự kiện.

Hôm 9/12, diễn viên 27 tuổi dự họp báo phim Phi thành vật nhiễu 3 (If you are the one 3) cùng êkíp gồm Phùng Tiểu Cương (đạo diễn), Cát Ưu, Thư Kỳ, Phạm Vỹ. Thư Hân nổi bật với chiếc đầm dạ hội xẻ ngực, chân.

Ngu Thư Hân bị chê cử chỉ kém duyên Ngu Thư Hân tạo dáng cùng dàn diễn viên. Video: Weibo

Theo Next Apple, các video Ngu Thư Hân ở sự kiện gây chú ý trên mạng xã hội. Khi chụp hình cùng êkíp, Thư Hân đứng lên, tạo nhiều điệu bộ và biểu cảm trong khi những người khác ngồi khá nghiêm túc. Cạnh cô, diễn viên Phạm Vỹ, 61 tuổi, quay mặt đi hướng khác, không tương tác với Thư Hân.

Qua các đoạn phim, nhiều khán giả cho biết khó chịu vì diễn viên bắt chước giọng nói của trẻ con, liên tục làm những động tác nhí nhảnh. Người xem viết trên Weibo: "Cô ấy uốn éo nhiều quá, xung quanh toàn là tiền bối", "Có vẻ Thư Hân muốn chơi trội để tạo chủ đề trên mạng xã hội", "Xem những video trước đây, cô ấy không nói ẻo lả như vậy, không hiểu sao hôm nay lại làm điệu nhõng nhẽo như bé lên ba".

Khán giả so sánh Ngu Thư Hân với vẻ tự nhiên, điềm đạm của Thư Kỳ. Ảnh: HK01

Không ít người cho rằng Ngu Thư Hân chọn trang phục chưa tinh tế, bộ đầm phù hợp dạ hội hơn là một chương trình họp báo, giới thiệu phim cùng cộng sự. Tuy vậy, một bộ phận khán giả bênh vực Thư Hân, tài khoản Mingtian viết: "Cô ấy chẳng làm gì tổn hại ai, không nên quá khắt khe với cô ấy".

Thư Hân nổi tiếng từ show tìm kiếm tài năng âm nhạc Thanh xuân có bạn, năm 2020. Ngoài ca hát, cô đóng các phim Tân biên thành lãng tử, Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Thương Lan quyết. Thư Hân còn quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội, với hơn 23 triệu người theo dõi Weibo.

Như Anh (theo Next Apple)