'Sao đẹp nhất Nhật Bản' không nguôi nỗi đau chồng ngoại tình

"Minh tinh đẹp nhất Nhật Bản" Nozomi Sasaki cho biết ám ảnh và không thể hoàn toàn tha thứ việc chồng phản bội cô.

Theo Nikkan Sports ngày 26/6, diễn viên lần đầu công khai nói về hôn nhân sau 5 năm xảy ra scandal của Ken Watabe. Nozomi Sasaki thừa nhận không thể quên cú sốc. Minh tinh cân nhắc ly hôn, hiện "cần quan sát, theo dõi thêm tình hình".

Diễn viên Nozomi Sasaki. Ảnh: Yahoo

Ken Watabe và Nozomi Sasaki đăng ký kết hôn hồi tháng 4/2017, nghệ sĩ hài sinh năm 1972, hơn vợ 16 tuổi. Họ đón con trai đầu lòng tháng 9/2018. Năm 2020, hôn nhân của cặp sao hàng đầu Nhật Bản nhận quan tâm của khán giả châu Á khi Ken Watabe lộ chuyện phản bội vợ, "quan hệ" với hơn 10 phụ nữ.

Trên Bunshun, Ken Watabe từng thừa nhận thời độc thân, anh có thói quen chơi bời với các cô gái nên không kiềm chế được sau khi đã kết hôn. Tuy vậy, Ken Watabe cho biết không có tình cảm với những cô gái này, anh vẫn yêu vợ. Tháng 12/2020, tài tử tổ chức họp báo xin lỗi vợ và người hâm mộ, tự nhận đã gây ra những "hành vi đê tiện nhất". Ken Watabe cho biết cố gắng lấy lại lòng tin từ vợ bằng hành động thiết thực.

Ken Watabe xin lỗi vì scandal, năm 2020. Ảnh: Yahoo

Lúc đó, Nozomi Sasaki chọn ở bên Ken Watabe, dù anh bị tẩy chay, thất nghiệp. Năm 2022, MC trở lại công việc ở làng giải trí sau gần hai năm không có việc làm. Nozomi Sasaki viết trên trang cá nhân, kêu gọi khán giả chấp nhận Ken Watabe: "Tôi quyết định bảo vệ, ủng hộ chồng nỗ lực làm lại từ đầu. Tôi cảm kích và biết ơn hơn bao giờ hết, tôi sẽ cùng người thân tiến về phía trước".

Nozomi Sasaki trong "Thiên sứ tình yêu". Nozomi Sasaki trong phim "Thiên sứ tình yêu". Video: Gaga

Sau bê bối của chồng, Nozomi Sasaki tiếp tục vai trò người mẫu, diễn viên, góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình như Red Shoes, Shinji Muroi: Not Defeated, A Girl & Her Guard Dog, Tôi không cho con gái cưới Youtuber. Cô có nhiều fan tại châu Á nhờ vẻ đẹp trong sáng, nụ cười tươi tắn, từng được bình chọn là Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản. Người đẹp thường xuyên vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do website điện ảnh TC Candler thực hiện.

