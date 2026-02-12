Sao 'Dawson's Creek' James Van Der Beek qua đời

James Van Der Beek - nổi tiếng qua vai chính trong phim truyền hình "Dawson's Creek" - mất ở tuổi 49 vì ung thư đại trực tràng.

Trên Instagram ngày 11/2, vợ James Van Der Beek - nhà sản xuất phim Kimberly Van Der Beek - cho biết anh "đã qua đời thanh thản trong buổi sáng nay".

Cô viết: "Anh ấy đã đón nhận những ngày cuối đời bằng lòng dũng cảm, niềm tin và sự an nhiên. Chúng ta còn rất nhiều điều để chia sẻ về những tâm nguyện, tình yêu dành cho nhân loại của anh, cũng như sự thiêng liêng của thời gian. Sẽ đến lúc chúng ta nói về những điều này. Bây giờ, xin mọi người hãy cho chúng tôi sự riêng tư để thương tiếc người chồng, người cha, người anh em và bạn bè yêu quý của mình".

Bài thông báo nhận hơn một triệu lượt thích, khoảng 100.000 bình luận chia buồn cùng gia đình. Một số khán giả nói rằng anh là một phần trong thời niên thiếu của họ.

James Van Der Beek đóng cùng Katie Holmes trong phim "Dawson's Creek" Trích đoạn của Dawson (James Van Der Beek) và Joey (Katie Holmes) trong tập cuối của "Dawson's Creek" mùa sáu. Ở phân cảnh này, hai nhân vật hồi tưởng về quá khứ, chiêm nghiệm những lựa chọn đã dẫn họ đến cuộc sống hiện tại. Theo nhiều khán giả, cái kết buồn nhưng sâu sắc. Video: YouTube/Drama Coded

Theo People, James Van Der Beek qua đời sau khoảng thời gian âm thầm chống chọi bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn ba. Năm 2024, anh công khai bệnh tình với trang tin, cho biết phát hiện bệnh sau khi thực hiện cuộc nội soi đại tràng định kỳ năm 2023. Diễn viên nói chưa từng lo lắng về cơ thể trước khi đi khám, nhưng nhớ ra bản thân trải qua một số dấu hiệu bị bệnh. Khi nhận chẩn đoán, anh cảm thấy sốc, cho rằng điều này thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Thời điểm tham gia phỏng vấn, nghệ sĩ nói đang tập trung chăm sóc sức khỏe và cuộc sống gia đình, tri ân sự hỗ trợ của người thân. Anh cũng cho biết sẽ nỗ lực giữ thái độ tính cực, cảm thấy may mắn vì còn vợ và các con. "Tôi còn rất nhiều điều đáng để sống. Cuộc đời này tươi đẹp", anh nói thêm.

James Van Der Beek vào vai Dawson Leery trong "Dawson's Creek". Ảnh: Courtesy Everett Collection

Diễn viên có tên đầy đủ là James David Van Der Beek, sinh năm 1977 tại Connecticut (Mỹ). Theo People, anh bén duyên con đường nghệ thuật sau khi tham gia một vở kịch ở trường cấp ba, dành vài năm theo đuổi đam mê. Sau đó, anh gác lại các hoạt động diễn xuất để tập trung học tại trường Đại học Duke. Dù vậy, anh vẫn nhận đóng vài vai nhỏ.

Sau cùng, anh bỏ học đại học, nhận vai chính Dawson Leery trong phim truyền hình tuổi teen Dawson's Creek (1998-2003). Suốt sáu mùa, anh đóng cùng Katie Holmes, Joshua Jackson và Michelle Williams. Phim lấy bối cảnh tại một thị trấn hư cấu, kể về một nhóm bạn với những câu chuyện xoay quanh tình yêu, hy vọng và ước mơ của tuổi trẻ. Nội dung cũng đề cập một số vấn đề về sức khỏe tinh thần, vấn nạn kỳ thị đồng tính và cái chết.

Vai diễn này giúp James Van Der Beek để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Từ đó, anh góp mặt trong nhiều dự án như Varsity Blues (1999), How I Met Your Mother (2005). Tác phẩm gần nhất anh tham gia là Sidelined 2: Intercepted (2025). Lần cuối anh xuất hiện trước công chúng là trên chương trình Today tháng 12/2025. Khi ấy, anh nói cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều tháng trước đó.

Về đời tư, nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân. Vợ đầu của anh là diễn viên Heather McComb, bằng tuổi, ở bên nhau từ năm 2003 đến 2010. Cũng trong năm 2010, anh tổ chức hôn lễ với nhà sản xuất Kimberly Van Der Beek, kém anh 5 tuổi, tại Israel. Đến nay, cả hai có với nhau sáu người con.

Chân dung diễn viên James Van Der Beek. Ảnh: Instagram/ Kimberly Van Der Beek

Phương Thảo (theo People)