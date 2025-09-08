Thứ ba, 9/9/2025
Thứ hai, 8/9/2025, 10:22 (GMT+7)

Sao chưng diện trên thảm đỏ VMAs 2025

New YorkSabrina Carpenter diện váy xuyên thấu, Paris Hilton mặc như chiến binh game ở lễ trao giải âm nhạc VMAs 2025.

Tại sự kiện thường niên của MTV ở trung tâm UBS Arena tối 7/9 (sáng 8/9 giờ Hà Nội), ca sĩ Sabrina Carpenter chọn thiết kế ren đỏ của Valentino, phối khăn lông tím. Vogue đánh giá cô thuộc top nghệ sĩ mặc đẹp ở lễ trao giải năm nay.

Sabrina Carpenter ở VMAs 2025
 
 

Video: MTVItalia

Trong nhóm sao mặc đẹp, Ariana Grande tôn dáng với đầm chấm bi của Fendi và trang sức Swarovski.

Ca sĩ Ice Spice tạo sự khác biệt bằng đầm chắp vá của Ralph Lauren.

Tyla ghi điểm bằng váy ngắn vintage của Chanel, nhấn bằng chuỗi vòng cổ gắn đồng xu.

Paris Hilton như bước ra từ thế giới game với váy phong cách chiến binh được tạo hình từ những đường lượn sóng.

Ciara diện váy ngắn biến tấu từ áo khoác của Schiaparelli.

Jessica Simpson diện đầm xuyên thấu.

Sao Mai
Ảnh: AFP

