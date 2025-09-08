Sao chưng diện trên thảm đỏ VMAs 2025

Tại sự kiện thường niên của MTV ở trung tâm UBS Arena tối 7/9 (sáng 8/9 giờ Hà Nội), ca sĩ Sabrina Carpenter chọn thiết kế ren đỏ của Valentino, phối khăn lông tím. Vogue đánh giá cô thuộc top nghệ sĩ mặc đẹp ở lễ trao giải năm nay.