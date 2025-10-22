Sao chổi bay gần Trái Đất đủ để quan sát bằng mắt thường

Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) sáng lên nhanh chóng trước khi bay gần Mặt Trời, đủ để nhìn thấy bằng mắt thường từ giữa đến cuối tháng 10/2025.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Brennan Gilmore chụp ảnh sao chổi Lemmon hôm 4/10 từ trung tâm bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Brennan Gilmore

Live Science đưa tin, Lemmon (C/2025 A6) bay gần Trái Đất nhất vào ngày 21/10, khoảng 24 giờ sau khi sao chổi mờ hơn là SWAN (C/2025 R2) cũng bay qua hành tinh. Theo Cơ sở Dữ liệu Quan sát Sao chổi (COBS) của Đài quan sát Crni Vrh ở Slovenia, sao chổi Lemmon đã sáng lên từ mức +21,5 khi được phát hiện vào tháng 1 đến khoảng +5,7, cho phép quan sát bằng mắt thường trong điều kiện bầu trời tối hoàn hảo.

Giống như các hành tinh và Mặt Trăng, sao chổi Lemmon thường xuyên dịch chuyển so với những ngôi sao phía xa. Giữa tháng 10, nó đi qua gần ngôi sao Alkaphrah, hay Chi Ursae Majoris trong chòm sao Đại Hùng, ngay dưới nhóm sao Bắc Đẩu, trước khi di chuyển qua bầu trời đêm về phía ngôi sao Cor Caroli trong chòm sao Lạp Khuyển. Sao chổi Lemmon nằm ở trung tâm của chòm sao Mục Phu khi nó tiếp cận gần Trái Đất nhất vào ngày 21/10, trước khi đi qua dưới chòm sao Cự Xà vào ngày 26 đến 27/10.

Theo Space, khác với Lemmon, sao chổi C/2025 R2 (SWAN) lướt qua gần Trái Đất nhất vào ngày 20/10, một ngày trước sao chổi Lemmon, nhưng mờ hơn gấp lần với độ sáng 5,9. Hai sao chổi này đang trên những hành trình rất khác nhau. Sao chổi Lemmon ở gần Trái Đất nhất với khoảng cách 89 triệu km vào ngày 21/10 trên đường quay quanh Mặt Trời trong quỹ đạo kéo dài 1.350 năm. Do Sao Mộc làm giảm năng lượng của Lemmon và rút ngắn chu kỳ của nó gần 200 năm, ngôi sao chổi sẽ không quay lại trước năm 3179.

Sao chổi SWAN có chu kỳ dài hơn hẳn, quay quanh Mặt Trời theo chu kỳ 20.000 năm. Hôm 20/10, nó bay cách Trái Đất 39 triệu km khi trước khi rời khỏi vành trong của hệ Mặt Trời, bằng 1/4 khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời.

An Khang (Theo Live Science, Space)