Sao 'Chạng vạng' Taylor Lautner kết hôn

Taylor Lautner - nổi tiếng với vai người sói Jacob trong loạt phim "Chạng vạng" - cưới với nữ y tá Taylor Dome kém anh sáu tuổi.

Hôn lễ của họ diễn ra tại một trang trại nho ở California, Mỹ, bao quanh bởi những triền hoa vàng, một năm sau ngày cả hai đính hôn, ngày 12/11.

Taylor Lautner và vợ trong ngày cưới. Ảnh: Backgrid

Họ trao nhau lời thề nguyện trước khung cảnh hoàng hôn, có sự chứng kiến của khoảng 100 người gồm người thân, bạn bè. Sao Chạng vạng sau đó trao vợ nụ hôn lãng mạn, khiến Taylor Dome bật khóc.

Hồi tháng 8, Taylor Lautner tham gia phỏng vấn tại The Kelly Clarkson Show, đùa về việc cho biết anh và bạn gái có tên giống nhau. "Mọi thứ có thể sẽ phức tạp hơn một chút", tài tử Hollywood nói. Anh cho biết thêm, hiện nhiều người sử dụng từ "boy Tay" hoặc "girl Tay" để tránh nhầm lẫn khi xưng hô giữa họ.

Hai người lần đầu gặp nhau vào năm 2018, hẹn hò cùng năm. Vợ của Taylor Dome là y tá, 24 tuổi, làm việc ở California, đồng thời là một YouTuber, trang Instagram có hơn 362.000 người theo dõi.

Cặp sao thông báo chuyện đính hôn vào ngày 11/11/2021 trong một bài đăng trên mạng xã hội. Taylor Dome đăng ảnh Taylor Lautner quỳ gối, xung quanh là hoa hồng và nến cùng dòng chữ: "Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để được bên bạn mãi mãi".

Jacob (Twilight) cởi trần hóa sói Cảnh Taylor Lautner cởi trần hóa sói trong "Twilight". Video: Fandango

Taylor Lautner sinh năm 1992 thủ vai người sói Jacob - kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của hai nhân vật chính. Sau Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), Taylor được các trang GQ, Rolling Stone và People xem là "biểu tượng sex" thế hệ mới nhờ vẻ ngoài điển trai, rắn rỏi. Tuy nhiên, về diễn xuất Taylor Lautner không được đánh giá cao, thường bị nhận xét đóng đinh các vai khoe hình thể. Các phim Abduction, Tracers và Run the Tide anh đóng chính đều bị giới phê bình chê bai.

Về đời tư, anh từng trải qua nhiều cuộc tình với các mỹ nhân trong giới showbiz như Taylor Swift, Selena Gomez, người mẫu Marie Avgeropoulos, Lily Collins, Billie Lourd...

Tân Cao (theo: Mail, HollywoodLife)