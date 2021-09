Sao 'Broadwalk Empire' đột tử

MỹNam diễn viên Michael K. Williams, 54 tuổi, bị phát hiện chết tại nhà riêng cùng một lượng ma túy trên bàn ăn.

Theo NY Post, thi thể Williams được tìm thấy tại căn hộ của anh ở Brooklyn hôm 6/9. Cháu của nam diễn viên đến nhà và phát hiện anh trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt tại phòng ăn. Trong khi đó, trên bàn có một lượng ma túy. Người này lập tức gọi cấp cứu nhưng Williams được xác định đã chết từ trước đó. Cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân và thời điểm cụ thể xảy ra cái chết.

Nam diễn viên Michael K. Williams. Ảnh: HBO

Người đại diện của diễn viên xác nhận thông tin: "Với nỗi buồn sâu sắc, gia đình xin thông báo diễn viên từng được đề cử giải Emmy Michael Kenneth Williams đã qua đời. Họ mong công chúng và người hâm mộ tôn trọng sự riêng tư trong lúc này".

Williams từng nhiều lần kể về vấn đề nghiện ngập của bản thân. Sinh ra và lớn lên ở khu phố phức tạp Vanderveer Projects, anh tiếp xúc với tội phạm từ nhỏ và bắt đầu sử dụng chất kích thích khi còn là thiếu niên. Năm 2017, anh tiết lộ với NY Times đang cai nghiện: "Tôi đấu tranh với nó hàng ngày và đang cố gắng bỏ hẳn".

Michael K. Williams bắt đầu diễn xuất từ giữa thập niên 1990 và gây dựng tên tuổi với vai Omar Little trong The Wire. Anh đóng một thanh niên da màu đồng tính thường xuyên phạm pháp tại Baltimore. Sau đó, Williams tiếp tục khẳng định thực lực trong nhiều series truyền hình ăn khách như Broardwalk Empire, Community, Law & Order, The Sopranos, Alias... Anh cũng góp mặt trong một số dự án điện ảnh như The Incredible Hulk, 12 Years A Slave, Inherent Vice... Trong sự nghiệp, Williams từng năm lần được đề cử giải Emmy.

Michael K. Williams Broadwalk Empire Michael K. Williams trong "Broadwalk Empire". Video: HBO

Phương Mai (theo NY Post)